Oficial: el mundo no se va a acabar hoy

Hoy vamos a despertar con una gasolina más cara. Los últimos días los ánimos andan caldeados ante el anuncio de un aumento del 20% a los combustibles. Las redes sociales anuncian el fin del mundo y de la civilización tal y como la conocemos. Políticos de todas las calañas hablan del tema, exclaman “¡Qué barbaridad!” y prometen defender al pueblo bueno. Bueno, al pueblo que tiene coche, que no llega al 30% de la población.

La neta, la gasolina en México estaba -y sigue estando- barata. El precio promedio de la gasolina en el mundo anda por encima de los 23 pesos. Y México, déjeme decirle, no es un país promedio. Nuestra economía es la número 11 en el mundo.

Tenemos gasolina barata. No vale el argumento que reza que por ser país petrolero la gasolina tiene que ser más barata.

Noruega, país petrolero, tiene la segunda gasolina más cara del mundo después de Hong Kong.

Innumerables padres de familia suelen dar como excusa para desafinarse de cualquier compromiso o situación a sus hijos. “Uno como quiera, pero ¿Y las criaturas?”. El opositor al gasolinazo imita este desafane con el argumento del precio del tomate. Uno como quiera absorberá el gasolinazo, pero ¿Y la pobre gente? La verdad es que el incremento en el precio de las gasolinas no tiene porqué significar una inflación desbocada. Otra cosa es que los listillos de siempre se aprovechen de la histeria colectiva para matar víbora en viernes. Guatemala, con un ingreso per capita tres veces menor al de México tiene una gasolina más o menos del mismo precio que la nuestra. Pero si uno hiciera caso de los argumentos en las redes sociales -y del tono con el que se expresan- parecería que cada tomate llega al súper en Uber. Y pues no.

Que el gasolinazo nos ayude a destetarnos de la gasolina barata. Que nos ayude a apreciar otras formas de movernos y de relacionarnos. Que entendamos que las gasolinas que queremos baratas están ayudando a arruinar este bello planeta, el único hogar que tenemos.





