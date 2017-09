Tragedias como los terremotos que han asolado a México tienen la virtud de ubicarnos. Nos damos cuenta que estamos hechos de huesos y tendones. Que la vida es frágil. Que un día estamos aquí pero el siguiente quizá no. Eso saca lo mejor de nosotros. El impulso por ayudar de alguna forma, por estar ahí, por hacer algo.

Cuando nos identificamos con el otro y actuamos como quisiéramos que otros actuarán con nosotros hay una conexión muy profunda entre desconocidos. Estos vínculos, si se cultivan, crean, a la larga, comunidad. Esa es una de las formas como nace el capital social, que no es otra cosa que la fortaleza de los pueblos. Ojalá, en los días por venir no lo olvidemos.

Pero no solo de la tragedia nacen esos vínculos. La empatía se puede -se debe- cultivar. Todos los días, con todo el mundo.

Ayer mencioné en la radio un incidente con un conductor de una troca en las calles de Torreón. Crucé una calle con el semáforo en rojo una vez que comprobé que esa maniobra no ponía en riesgo mi integridad tal y como lo autoriza el Reglamento de Movilidad Urbana a quienes nos movemos en bicicleta. La reacción del conductor de la troca fue echármela encima, poniéndome en riesgo para demostrar su disgusto.

La reacción de algunos radioescuchas conductores fue igual de furibunda. Uno dijo: “eso no puede ser, o todos coludos o todos rabones” ignorando, obvio, que en la calle, no somos iguales. Un peatón no es un ciclista no es un automovilistas.

Otro mundo sería si reconociéramos nuestra igualdad en los términos que lo hacen los admirables muchachos y las admirables muchachas que hoy están auxiliando a los afectados por los terremotos. Que reconociéramos que nuestras vidas son igual de preciosas al margen de la manera en que nos movamos. Y que, esa igualdad, obliga a los conductores de vehículos de motor a cuidar la integridad del resto de los usuarios de la calle por encima de cualquier consideración o prisa. Aprendamos las lecciones del México que hoy sufre y apliquémoslas en nuestro día a día.





