Iguales pero diferentes

El pasado 6 de octubre se cumplieron 81 años del histórico reparto agrario. Un evento que marcó a La Laguna para siempre. Parte de un proyecto fallido de nación que nos dejó dos magníficos ríos ahorcados por presas y un nuevo latifundismo que el sueño utópico del cardenismo intentó terminar para siempre.

Pero ese día también se celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La fecha pretende elevar el grado de conciencia sobre una enfermedad muy mal comprendida por la sociedad. De esa ignorancia sobre la parálisis cerebral surgen la injusticia y la discriminación hacia quienes las sufren y sus familias.

La ignorancia siempre lleva al prejuicio y a la discriminación, o, en el mejor de los casos a la lástima, la victimización y la infantilización. El mejor antídoto es el conocimiento de lo que es la parálisis cerebral pero, sobre todo, el reconocimiento de la humanidad común que nos hermana.

No soy experto en el tema, pero creo que los médicos mexicanos no están entrenados para detectar de manera oportuna todos los casos de parálisis cerebral. La detección temprana lleva a la atención temprana que siempre será bueno para el o la paciente. Aún cuando nuestros médicos estuvieran capacitados no hay instalaciones suficientes para su diagnóstico y tratamiento. No se diga que las familias cuenten con el apoyo institucional y social para dar las atenciones necesarias como terapias y accesibilidad.

Al llegar a la adultez, la persona con parálisis cerebral enfrenta retos multiplicados. Una infraestructura vial que no es digna ni adecuada para los individuos sanos. Los tabúes y las supersticiones que no entienden de sus necesidades afectivas y sexuales.

La falta de un mercado de trabajo o de maestros y escuelas que se adapten a sus necesidades. Pero usted y yo podemos romper esos obstáculos.

Acérquese a ellas y a ellos, mírelos a los ojos, salúdelos, platique. Tan fácil como acercarse a Mentes con Alas, A.C. la comunidad de adultos con parálisis cerebral, búscalos en Facebook.





Francisco Valdés Perezgasga (twitter.com/fvaldesp)