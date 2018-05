Soy de Gómez, tú de Torreón. Yo, de Lerdo, tú de Chapala. Soy norteño, tú chilango. Tú eres gringo, yo mexicano. Yo soy chairo, tú eres fifí. Soy residente, tú, ilegal.

Las identidades acotan, limitan, definen. Dan seguridad. Envalentonan. Somos nosotros y ellos son ellos. En el fondo las identidades emponzoñan la vida en común. Matan la curiosidad por lo otro. Se cierran sobre sí mismas.

Hoy en el mundo vivimos el auge de la política de la identidad, resucitada por Trump e imitada torpemente por las campañas que hoy padecemos. La política de la identidad que ya tuvo otro apogeo en la Europa de los cruzados y, más recientemente, en la Alemania de Hitler (y la Italia de Mussolini y la España de Franco).

Ojo. Esto que llamo la política de la identidad es distinto al reconocimiento -incluso la celebración- de la cultura propia. Aunque la cultura de cada quien, exaltada desde la ignorancia, puede llevar a la política de la identidad. Celebro la tradición culinaria del hogar de mi niñez que mezclaba carne secada en tendederos de la casa con las tortillas de harina, los uchepos michoacanos con el amarillo oaxaqueño. La celebro pero no la considero superior. ¿Cómo podría dada su hibridez, su mescolanza?

Las lecturas y los viajes, si se hacen con una disposición abierta, son el mejor antídoto contra las patologías identitarias.

Encontrar lo otro nos obliga a mirar lo nuestro y, si somos de mente in-quieta, mirarlo con ojos críticos. Intentar lo nuevo y desconocido. Apreciarlo y, quizá, hasta adoptarlo.

Por eso, los pleitos sobre la apropiación cultural me parecen vanos. No veo la razón ni la utilidad de criticar a unos estudiantes anglos de una universidad usamericana por usar “mexican sombreros” en una “mexican fiesta”. O a una muchachita de otra secundaria usamericana por llevar un vestido “chino” a su baile de graduación. Todos somos híbridos y del encuentro de los diferentes surge lo nuevo. Todos y todas somos humanos y nuestra especie no es mejor -ni peor- que ninguna otra.





twitter.com/@fvaldesp