2018, Año de las Aves

Este año que empieza ha sido decretado el Año de las Aves. Diversas organizaciones de conservación así lo han decidido. El número actual de National Geographic dedica su portada y su artículo principal a resaltar la importancia de las aves en nuestras vidas. La aproximación de quienes promueven esta iniciativa -The Audubon Society, BirdLife International, The Cornell Lab of Ornithology y National Geographic- es multifacética. Finalmente las aves son importantes por su papel como monitores del ambiente (¿le suena el canario en la mina?), como fuente de inspiración y maravilla, y también, como no, como fuente de conocimiento.



La fascinación universal por los dinosaurios se funde con el amor por las aves. Las plumas, que son el elemento que define a las aves, aparecieron muy temprano en la evolución de los terópodos, los dinosaurios carnívoros a los que perteneció el terrible Tyranno-saurus rex.



Los terópodos sonun suborden de dinosauriosquevivieron desde elTriásico superior hasta el presente. Repito: hasta el presente. Desde el evento K-T hace 66 millones de años, los únicos sobrevivientes de este grupo son las aves modernas.



Ya sólo esta revolución del conocimiento, a la luz de los últimos descubrimientos en Chi-na, debe movernos a la fascinación por las aves. Pero a eso debemos sumar la gracia y la belleza de este grupo de vertebrados.

Sus grandes hazañas fisiológicas y migratorias. Sus colores. Sus cantos.

Su milagrosa capacidad del vuelo.



Pero las aves son también los vigías del ambiente. Nos avisan del bienestar o del malestar del planeta que compartimos con ellas. El poderoso y magnífico libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson hizo un llamado sobre los peligros que corría la vida en el planeta y ejemplificando ese peligro con la súbita desaparición de docenas de especies de aves de los bosques usamericanos.



Celebremos a las aves. Cuidémoslas. Asegurémonos que sigan por siempre entre nosotros. Así estaremos cuidando al planeta y cuidándonos nosotros mismos. Cuidando a los que más amamos.





