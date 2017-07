¿Verdad o posverdad?

1. La Real Academia Española ha decidido incorporar, a partir del próximo diciembre, el término posverdad a su diccionario. El neologismo en realidad no es tan nuevo, pues fue usado por vez primera en 1992 por el dramaturgo serbio-estadunidense Steve Tesich. Pero es en el 2004 donde alcanza popularidad el concepto, cuando politólogos como Keyes, Alterman y Crouch lo utilizan para desautorizar los procedimientos democráticos en los EU, que califican como espectáculos controlados por expertos en persuasión.

2. En efecto, por posverdad podemos entender las informaciones o aseveraciones que no se basan en hechos objetivos, sino que apelan a las emociones, creencias o deseos de la gente. No estamos ante la desaparición de la verdad, como tampoco de la industria cuando hablamos de sociedad postindustrial; más bien, tanto verdad como industria aparecen ahora como elementos que dejan de tener una importancia relevante en la sociedad, que pasan, diríamos, a un segundo plano, y que aparecen como figuras decorativas.

3. Este fenómeno mediático-político ha logrado que las afirmaciones o aseveraciones, en especial de los políticos, no pretendan, no necesiten, basarse en hechos objetivos, sino que apelen a la sensibilidad, no racionalidad, del público, en especial de los posibles electores. Sobre el ideario político y la plataforma de gobierno, se sitúa ahora la mención que pueda resultar interesante, ya por el morbo, ya por el miedo y, en menor rango, por la expectativa de mejora que se pretende lograr. No importa el hecho, sino la fantasía.

4. ¿Algún ejemplo? Desde hace varios años se da por sentado el que un determinado líder político es un peligro-para-México, aunque no pueda demostrarse con argumentos su peligrosidad. Otros muchos sostienen que algunos ex gobernantes son delincuentes, aunque no puedan esgrimirse las pruebas de los delitos cometidos. A cualquier jerarca –sobre todo si es antipático– que alguien acuse de encubridor, en casos de pederastia, recibirá de inmediato la condena pública, aunque no se sigan los protocolos canónico-civiles indicados.

5. Quizá ese líder político sí es peligroso para nuestro país; probablemente, también, el ex funcionario público señalado sí es un delincuente; no sería extraño que un ministro de alguna religión haya delinquido al proteger a pederastas. Todo ello podrá calificarse como verdad cuando pueda demostrarse, pero ahora no es relevante. Ya se instaló en el imaginario colectivo, ya forma parte de nuestras certezas, ya es tema de conversación en reuniones lo mismo de iletrados que de eruditos. ¿Importa si es verdadero? No. Es posverdadero.

6. Por ello, bienvenidas las personas con las que, todavía, podemos platicar sabiendo que nos dicen la verdad de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que anhelan. Disfrutemos los grupos de amigos –quizá demasiado pocos y por eso hay que exprimirlos– en los que reina la verdad, porque aunque no nos contemos todo, lo que decimos va acorde con la realidad objetiva. Seamos capaces de discernir lo que aparece a diario en los medios de comunicación, para distinguir entre lo verdadero y lo que se ha construido como una posverdad.

7. Cierre ciclónico. La no confirmación del cardenal Müller al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al concluir su nombramiento de cinco años, ha sido recibida con beneplácito por quienes vemos con simpatía los esfuerzos de Francisco de Roma por renovar a la Iglesia católica. Sin embargo, de nada servirá el cambio en las alturas vaticanas, si desde las bases no nos animamos a salir de nuestros sepulcros ideológicos, que nos impiden ser más abiertos, más incluyentes, más comprensivos, más misericordiosos.

