Sombras y luces del sismo

1. Sí, es cierto que con el sismo del pasado martes salieron a relucir los peores defectos de muchas personas, que quizá no merezcan ese sustantivo. Abundaron los vándalos sin el mínimo escrúpulo que se aprovecharon de la tragedia, asaltando a automovilistas que no podían mover sus coches, que saquearon tiendas de autoservicio y supermercados durante la confusión, que entraron a casas y departamentos para robar, pues sus habitantes los habían desalojado ante el temor de que se vinieran abajo. Lucraron con la desgracia.

2. Pero también lo es que miles de voluntarios nos reconciliaron como raza humana. Sin más herramientas que sus manos, se dieron a la tarea de colaborar en lo que hiciera falta. Lo mismo cargaban pesadas lozas que botes de agua para dar a especialistas en rescates, y le enseñaron al mundo entero que en eso del altruismo o la caridad cristiana ocupamos como nación uno de los primeros lugares. Personas de todas las clases sociales se hacían la misma pregunta esa tarde-noche: ¿cómo puedo ayudar? Vaya. Sobraron voluntarios.

3. Sí, es cierto que seguimos sin estar bien preparados para un evento de esta magnitud. Gracias a autoridades irresponsables y corruptas se siguen construyendo edificaciones en lugares sumamente riesgosos. Además, pese a los descubrimientos científicos de los últimos años, todavía no podemos predecir con más anticipación estos fenómenos, y la lejanía del epicentro en el terremoto del martes hizo que la alarma sísmica se activara casi al mismo tiempo en que comenzó a temblar la tierra.

4. Pero también lo es que mucho hemos avanzado, en especial desde 1985 –que dejó miles de muertos en el entonces Distrito Federal– a la fecha, en la cultura de la prevención y la seguridad. Resulta paradójico que dos horas antes se hubiera realizado un simulacro en la Ciudad de México. Pues bien, ese ejercicio, en opinión de muchos, logró salvar varias vidas que ya sabían el protocolo a seguir. Además, si en aquella ocasión la que brilló fue la naciente sociedad civil, ahora me parece que las autoridades encargadas de inmediato asumieron el liderazgo.

5. Sí, es cierto que todavía algunos personajes, no necesariamente clérigos, acuden a interpretaciones fundamentalistas de lo sucedido, argumentando que estamos ante un castigo divino por nuestra falta de fe o por el mal comportamiento moral. Otros, menos religiosos, sostienen que es la naturaleza la enojada, quien protesta por el cambio climático y el calentamiento global. Ambos comparten la tesis de la venganza y la respuesta agresiva, al estilo de las explicaciones mitológicas que privaban antes del arribo de la filosofía y la ciencia.

6. Pero ya son cada vez más quienes, aun sin conocimientos académicos, entienden que estos reacomodos, porque eso son, movimientos telúricos, no son castigos de Dios y de la madre natura, sino procedimientos normales para este planeta Tierra que debemos conocer mejor y respetar más. Somos más los que creemos que Dios no castiga y que, como los familiares de quienes perdieron la vida en el terremoto, también llora su muerte, y se lamenta de que sus hijos sigamos sin comprender los procesos de la naturaleza.

7. Cierre ciclónico. Tuvieron que ser miles de usuarios, a través del #PartidosDenSuDinero, los que presionaron tanto a los partidos políticos como al Instituto Nacional Electoral, para que aquéllos donaran parte de los siete mil millones de pesos que recibirán para las campañas del año próximo, y con ese dinero ayudar a la reconstrucción nacional. A ellos no se les ocurrió. Pero el INE sostiene que eso no es legal, y que ese monto no puede utilizarse en otra cosa. No distinguen entre la legalidad y la justicia. ¿Sensibilidad? ¡Por favor!

