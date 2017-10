¿Y si también nosotros nos separamos?

1. Los afanes separacionistas de los catalanes no son nuevos ni recientes. Datan de casi un siglo. Y es que, como una de las regiones más bellas de España –situada al noroeste–, Cataluña es muy conocida por su gran capital, Barcelona, con su carísimo equipo de futbol y por su hermosa Catedral de la Sagrada Familia. Allí nació Dalí, y tiene playas de una belleza solo comparable con las nuestras. ¿Por qué se quieren separar de España los catalanes? Creo que tal deseo obedece más a un estado de ánimo que a un cálculo racional.

2. Cataluña es una de las regiones más ricas de España, y la que más recibe dinero del presupuesto nacional. Tienen un parlamento propio, además de los famosos Mossosd’ Escuadra –policía–. Disfruta de una gran autonomía para gestionar, de manera propia, lo relativo a educación, tráfico, prisiones y algunos impuestos. Además, la lengua catalana se utiliza de manera obligatoria en los documentos oficiales, en los colegios y universidades, en la radio y televisión locales. Entonces: ¿por qué quieren separarse?

3. Una parte de los catalanes, que no ha llegado a constituirse en mayoría, sostiene que históricamente el gobierno español ha estado oprimiendo a su región, a través de impuestos muy altos y el desprecio a su lengua propia. Además, la crisis económica del 2008 golpeó de manera enfática a Cataluña, que ve con desagrado cómo es la región que más dinero aporta para el resto del país. Creo que también, y no en menor medida, el Brexit que sacó al Reino Unido de la Unión Europea también está influyendo en este ánimo segregacionista.

4. Más allá de que tenga éxito o no el referéndum del domingo pasado, y todavía sin saber si el próximo domingo Cataluña proclama su independencia, me llamó la atención la pregunta que en una cena formuló un amigo sampetrino a los comensales, todos habitantes de ese municipio: ¿Y si Nuevo León se separa de México? Como Cataluña –argumentaba el separacionista local–, nuestro estado es el que más dinero aporta a la Federación, y los habitantes del sureste se burlan de nosotros porque nuestros hijos prefieren hablar inglés que español.

5. Alguien replicó diciendo que lo deseado por nuestro regiocatalán era no tanto separarse de México, sino unirse a los EUA. Y es que –terciaron los compañeros de mesa– nos sentimos más cercanos a Nueva York que a Juchitán, y preferimos que nuestros hijos hablen inglés a algún dialecto indígena. ¿Qué tan mexicanos somos?, pensé cuando me retiraba del lugar. ¿Si hiciéramos un referéndum en San Pedro o en las colonias residenciales de Monterrey? ¿También nos mandaría Peña Nieto al Ejército para frenar nuestros deseos separatistas?

6. La frase: “Pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, atribuida a Porfirio Díaz pero original, en realidad, de Nemesio García Naranjo, intelectual regiomontano, refleja nuestro sino. Y es que aunque Trump nos ofenda, y hayamos forjado nuestro patrimonio en tierras y con recursos aztecas, seguimos prefiriendo al Tío Sam. Habría que leer la reflexión del Papa Francisco: “El todo es más que la parte… Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos” (Evangelii Gaudium 235).

7. Cierre ciclónico. Los familiares de Stephen Paddock, el asesino serial de Las Vegas, no lo podían creer. Y es que no tenía el perfil de un terrorista, y era un ciudadano norteamericano común. Más asombró su terrible acto porque no tenía una ideología política y, atención, ¡no profesaba religión alguna! O sea que tener una creencia religiosa… ¿ayuda a que seamos violentos? ¡Qué paradoja! Todas las religiones predican el amor entre nosotros, y el tener esa creencia se ha convertido en pista para identificar a un fanático que mata gente.

