Monterrey desde Viena

1. Viena, Austria. Siempre asocié a esta bella ciudad con el arte, la psicología, la filosofía y la música. Y sí. En efecto. Es la tierra de innumerables museos, cuna de Sigmund Freud y de Karl Popper, y hogar de Schubert y Falco, con cuya música iniciamos el maratón del pasado domingo. Ver El beso, de Gustav Klimt, uno de los pintores vieneses más conocidos en la actualidad, implica una gran dosis de paciencia, por las filas que deben hacerse en el Palacio de Belvedere, en donde se encuentra la obra. Por si fuera poco, …

2. … también en Viena se hallan el penacho de Moctezuma y el altar de la Virgen de Guadalupe más grande fuera de México. La belleza de esta ciudad está fuera de duda, y posee el primer puesto dentro de las listas de calidad de vida entre las metrópolis de todo el mundo, gracias a su orden, limpieza y seguridad. La eficiencia de sus servicios públicos, así como las diversas opciones de educación, cultura y entretenimiento, la convierten en destino obligado de turistas, estudiantes y gente de negocios. Todavía tiene una mayoría católica.

3. Por ello, ver a Monterrey y a México desde esta bellísima y funcional ciudad provoca un poco de nostalgia, no por la lejanía, sino por los diferentes criterios de protocolos urbanos. En nuestra urbe regia, por ejemplo, cada vez son menos los espacios verdes, mientras que en Viena… ¡el 50% del espacio citadino está compuesto por bosques y arboledas! Es cierto que el Danubio no es azul –como lo predica el famoso vals de Johann Strauss hijo– sino verde, pero dista mucho de presumir la contaminación de nuestros ríos.

4. No lo sabía, pero hay más bicicletas que automóviles, y faltarle al respeto a un peatón es casi causa de cárcel. Abundan los inmigrantes, y Viena está en la lista de las ciudades con el mayor número de asilados y refugiados políticos, lo mismo víctimas de los golpes militares en Chile, Argentina y Uruguay, hacia mediados y fines del siglo pasado, que afectados por la actual situación de Siria. Muchos judíos-austríacos han regresado después del exterminio nazi, y si algo distingue a la capital austríaca es su inclusión.

5. Y es que Viena, y en general toda Austria, se ha destacado por la promoción del debate ideológico. Aquí nació la socialdemocracia, que influyó en toda Europa después de la segunda guerra mundial, para buscar condiciones de vida más equitativas, logrando una estabilidad económica, sin lujos ni ostentaciones, que son envidia del mundo entero. Claro, la ciudad es cara para quienes venimos de visita, pero da gusto observar la armonía que existe entre el aprecio por la historia antigua y el respeto al pasado reciente y al presente.

6. Ahora comprendo a un amigo austríaco, residente en nuestra metrópoli regia desde hace poco tiempo. Cuando llegó, y vio algunas casas de San Pedro, creyó que eran colegios u hospitales, por su tamaño, en contraste con la precariedad insultante de muchas viviendas que se asientan en la zona conurbada de Guadalupe, Escobedo, Apodaca. “En mi país –me platicaba–, no existen tales diferencias sociales”. El domingo, que recorrí 42 kilómetros de Viena y sus alrededores –no solo del centro histórico–, lo comprobé. Sentí envidia.

7. ¡Y ahora que viene la barredora…! Tenemos que apurarnos… Son todavía muchos los votantes indecisos de cara al próximo 1 de julio. Yo no sé si a ellos les haya ayudado el debate del pasado domingo, pero tuve razón en no desvelarme y esperarme a leer su crónica al día siguiente.Coinciden los analistas, que en su mayoría no tenían grandes esperanzas, en que no hubo sorpresas. Ni siquiera la atinada intervención de los moderadores logró que asistiéramos a un ejercicio de esgrima argumentativa. A ver si el próximo 20 de mayo.

