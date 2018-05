Matar curas...

1. …se ha puesto de moda en nuestro país. En efecto. Durante este sexenio han sido asesinados 24 sacerdotes, y solo en la última semana de abril se ultimó a tres. Este tipo de noticias son frecuentes en países como Siria, en donde se libra una feroz guerra con motivaciones religiosas. Que se prive de la vida a misioneros ya no llama la atención, por las circunstancias en las que viven. Nuestro país fue testigo de una persecución religiosa similar, y durante la llamada Cristiada fueron ejecutados 125 presbíteros de la Iglesia Católica.

2. En los años setenta, en el marco de la guerra sucia, también se asesinó a curas que se distinguían por su compromiso social. En todos esos casos había un motivo muy claro: acabar con la vida de ministros de culto que incomodaban a poderes establecidos a causa de sus acciones proféticas. En los recientes asesinatos no aparece esa causa, sino más bien los móviles son el robo, el secuestro con final mortal, el cobro de rencillas, confusiones, etcétera. ¡A un padre lo mataron porque no aceptó un bautizo sin la debida preparación!

3. Ser ministro de culto en México se ha convertido en un oficio de gran peligro. Una de las explicaciones de este fenómeno quizá se pueda encontrar en la desacralización de lo religioso, pues aunque nuestro país siga teniendo una mayoría de católicos, con arraigada religiosidad popular –que incluye un exagerado respeto hacia los curas–, la violencia generalizada ya no excluye a los predicadores del evangelio. La sotana no es un chaleco antibalas, y ni el púlpito ni el altar son búnkeres en donde pueden esconderse los sacerdotes.

4. Me llaman la atención dos reacciones de la opinión pública ante estos asesinatos, y que son las dos caras de la misma moneda. Por una parte, y ante le protesta elevada por ministros de culto, no falta quien los critica por tal denuncia, como si no tuvieran el derecho gremial a levantar la voz. Han asesinado periodistas y sus colegas llevan a cabo campañas exigiendo justicia. Miles de médicos se solidarizan con un compañero de profesión acusado injustamente. En esos oficios sí se vale quejarse, pareciera que en el de cura no.

5. Por otro lado, algunos presbíteros, preocupados con razón por su seguridad, exigen atenciones especiales para garantizar la tranquilidad en el ejercicio de su ministerio, y condiciones sólidas para preservar la integridad de su persona. Argumentando la catolicidad de nuestro país, y el que los ministros de culto son actores sociales que representan cohesión comunitaria, estarían en un nivel superior al de cualquier ciudadano y, por lo mismo, merecerían privilegios y prerrogativas muy lejanas al común de los mortales.

6. Yo creo que los sacerdotes tienen el derecho corporativo de quejarse, como lo tienen otros oficios sociales. En muchos casos no se ha aplicado la justicia en contra de los asesinos de curas, y ni siquiera se han esclarecido las causas de esos crímenes. Pero no veo por qué los presbíteros merezcan un trato especial en materia de seguridad. Tan grave es el asesinato de uno de ellos como el de un campesino, un académico o un empresario. Pero, matar curas es una señal más de la descomposición social que estamos viviendo.

7.Y ahora que viene la barredora… conviene releer la Instrucción Pastoral, ¡Participar en política!, del arzobispo de Monterrey. Atendamos al #13: “Es preciso, entonces, que nos informemos adecuadamente de las plataformas y principios de los candidatos, partidos y coaliciones; analizar su perfil; ver los resultados que hayan tenido como servidores públicos; conocer y analizar los equipos de trabajo que piensan conformar en caso de obtener el triunfo; preguntarnos por su honestidad y capacidad profesional, etcétera”.

papacomeister@gmail.com