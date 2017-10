Lutero: 500 años

1. Estepróximo 31 de octubre se cumplen 500 años de un hecho considerado como unacontecimiento del Espíritu Santo, según Nunzio Galantino, secretario generalde la Conferencia Episcopal Italiana, pero también como una revoluciónmeramente política, en opinión de Gerhard Müller, hasta hace poco prefecto parala Congregación de la Doctrina de la Fe. Se refieren a la Reforma Protestante,con las emblemáticas 95 tesis que Martín Lutero clavó en las puertas delPalacio de Wittenberg. En dos semanas, el texto fue copiado…

2.... ydifundido por toda Alemania, y a los dos meses ya era conocido en toda Europa.El hecho fue la gota que derramó el vaso, marcando la ruptura de Lutero, hastaentonces monje agustino, con su Iglesia católica, en especial con el papa LeónX, quien terminó excomulgándolo en 1521. Y es que desde 1513 el reformadoralemán levantó la voz en contra de las indulgencias, remisión parcial o totalque aún se mantiene por los pecados, inclusive después de su absolución. En esaépoca se vendían, y Lutero lo denunció.

3.Obviamente, en sus tesis también cuestionaba algunas de las doctrinasfundamentales de la Iglesia católica, postulando, por ejemplo, que la salvaciónes un regalo de Dios, y que de nada sirven nuestros méritos. Se opuso también ala confesión sacramental, al celibato eclesiástico y tuvo expresiones muyhostiles al Papa, quien, a su vez, lo llamó borracho alemán. Murió el 18 defebrero de 1546, dejando un gran legado en el terreno religioso, por ser elprincipal impulsor de la Reforma Protestante, e inspirador, gracias a…

4.… susescritos, que influyeron de manera notable en otros reformadores, de numerosasiglesias cristianas. Pero también en el terreno cultural tuvo grandes aportes,pues su traducción de la Biblia unificó los diferentes dialectos en la actuallengua alemana. Entonces, el movimiento encabezado por Lutero: ¿fue unacontecimiento del Espíritu Santo, como se sostiene a 500 años de suinsurrección o una revolución solo política, como afirman sus detractores? Yocreo que tiene un poco de los dos elementos.

5. Escierto que detrás de su motivación religiosa había serios intereses políticostanto en Alemania como en Roma. También es necesario reconocer que las disputasentre católicos y protestantes originaron la famosa Guerra de 30 años, y quegracias a la Reforma Protestante se dieron otras rupturas políticas, como la deEnrique VIII con la Iglesia católica, surgiendo de ese rompimiento laAnglicana. La lucha contra las autoridades eclesiásticas se trasladó aldesconocimiento de reyes y emperadores. Sí fue una revolución política.

6.Pero, especialmente, se dio un impulso que buscó purificar a nuestra Iglesia,señalando errores evidentes, y que ayudó a recuperar una de las fuentes denuestra fe que estaba olvidada en la práctica: la Biblia. Lutero buscó, ylogró, que la Palabra de Dios estuviera más cercana al pueblo fiel, y que nofuera patrimonio exclusivo de exégetas y especialistas. Es por ello que el papaFrancisco ha querido dar un fuerte empujón al ecumenismo, que tanto alentó elConcilio Ecuménico Vaticano II, pero que se detuvo en los años recientes.

Siempreque hablo de Lutero viene a mi memoria Erasmo de Róterdam. Aunque no seconocieron personalmente, el alemán siempre alabó al holandés. Fueron los dosferoces críticos de la Iglesia católica, pero Erasmo no rompió con ella, nitampoco quiso atacar a Lutero. Hoy diríamos que fue un reformador pacifista,aunque otros lo acusarían de cobarde por no tomar partido. Nunca he olvidado lafamosa frase que le atribuyen: “Cuando tengo un poco de dinero, me comprolibros. Si sobra algo, me compro ropa y comida”.

