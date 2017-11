1. El libro Homo Deus, del israelí Yuval Noah Harari, no solo ha sido un éxito de ventas, especialmente entre los jóvenes más cibernéticos, sino que ha encontrado una amplia recepción en los ambientes científicos del mundo entero. Optimista, el autor predice que, gracias a la tecnología, el ser humano vencerá sus tres grandes miedos y calamidades: el hambre asociado a la pobreza, las enfermedades y las guerras. La humanidad alcanzará el grado de divinidad, y la religión del futuro será la ciencia. Silicon Valley ocupará el lugar del Vaticano.

2. Harari sostiene que, en el año 2010, la suma de hambrunas y desnutrición mató a alrededor de un millón de personas, mientras que la obesidad acabó con la vida de tres millones. Al paso que vamos, según el autor, la humanidad del futuro no tendrá qué preocuparse por conseguir alimento –habrá suficiente para todos–, sino por la calidad del mismo. Contradice la tesis del israelí el informe anual sobre seguridad alimentaria y nutrición presentado por la ONU en septiembre pasado, y en donde comprueba que el hambre…

3. … ha afectado en este año a 853 millones de personas, el 11% de la población mundial. ¿Las causas? La proliferación de conflictos bélicos y de perturbaciones relacionadas con el cambio climático. Quizá por ello, y sin atender a las predicciones de Harari, el Papa ha convocado, este próximo domingo, a la Primera Jornada Mundial de los Pobres, con el lema “No amemos de palabra, sino con obras”. Francisco, para justificar la frase, acude al apóstol Santiago (2,5-6.14-17): “¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe…

4. … si no tiene obras?... Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: ‘Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense’, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso?”. Y para rematar, el Papa nos dice: “No pensemos solo en los pobres como destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aun de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas…

5. … deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida”. La austeridad no puede ser una virtud reservada a personas consagradas, sino que es propia de quienes quieren atender a la invitación de Francisco. Ella será la base para intentar ese encuentro con los pobres, para compartir con ellos no solo lo que nos sobra o ya no nos sirve, sino algo que sea en verdad importante para nosotros, como nuestro tiempo, nuestros proyectos existenciales, por ejemplo.

6. Tal austeridad, convertida en estilo de vida, nos permitirá escapar de lo superfluo, lo banal. Así nos lo dijo el Papa en la Laudato Si #223: “La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es menos vida, no es una baja intensidad sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa, aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple”.

7. Cierre ciclónico. Cada senador recibirá 2.4 millones de pesos como bono del adiós, al terminar su período. No pagarán impuestos por ello. Los diputados, por su parte, se asignarán por el mismo concepto 864 mil pesos cada uno. Vaya sobriedad. Legisladoras priistas le gritaron a un colega de Morena lo que se le espeta a un portero del equipo rival, expresión que le ha causado multas a nuestra selección de fut. Las diputadas dicen que dijeron bruto, y no la otra palabra. Tal es el nivel. ¿Y así quieren que votemos el año próximo?

