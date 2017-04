¿Espectáculo o contenido?

1. Para muchas personas hoy, Viernes Santo, asistimos al día más importante de la Semana Mayor. Y es que –sociología dixit– nos resulta más fácil identificarnos con el Cristo sufriente que con el glorioso de mañana Sábado por la noche. La relación es evidente, porque si me siento crucificado en esta vida, la semejanza con Jesús de Nazaret en la cruz resultará natural. Desde la teología católica se ha insistido, y me parece que con éxito, en superar esta lógica, para valorar en su justa dimensión la relevancia de la Vigilia Pascual…

2. …cosa que logramos con facilidad quienes vivimos resucitados, porque tenemos nuestras necesidades satisfechas, y el dolor y la tragedia son fenómenos marginales de nuestra existencia. Sin embargo, tanto quienes sobrevaloran al Viernes Santo, como los que aprecian la importancia de la Vigilia Pascual, están ante la misma tentación: atender más a los vistosos rituales de los dos días que al contenido teológico de ellos. Y es que, desde el domingo con los ramos, y el jueves, con la visita a los siete templos…

3. …el lavatorio de los pies y el pan bendito, la liturgia abunda en ritos que no se viven a lo largo del año, de manera especial hoy viernes y mañana sábado, en que destacan la adoración a Jesús en la cruz, la lectura de la Pasión escenificada, la bendición del fuego y el agua. Las caras de los asistentes marcan el tono de las celebraciones: compungidas y dolorosas el viernes, acompañando a Jesús en su muerte, mientras que el sábado rebosan de alegría y felicidad, al festejar jubilosas su Resurrección gloriosa.

4. En ambos casos, es tan abrumador el signo que muchas veces supera a lo significado, y no es rara la persona que asiste a ver una puesta en escena como el Vía Crucis o a un concierto, como en la Vigilia Pascual. La visión supera a la reflexión, pues parecieran eventos más orientados a los sentidos que a la introspección. ¿Nos cambia la vida, en realidad, mirar a un joven que carga la pesada cruz, o encender una vela, en la oscuridad del templo, y salir de él armados con una botellita de agua bendita?

5. De nada servirá entristecernos durante la celebración dolorosa de hoy Viernes Santo si no somos capaces de morir verdaderamente a nuestras sombras. Todavía más, no tendrá sentido nuestra asistencia a los templos el día de hoy si no colaboramos para matar aquello que tiene muerto a nuestro país: la corrupción, la apatía, el fraude, la mentira, los moches, la violencia que comienza en la casa, el desgano para participar en organizaciones sociales –que también inicia en los hogares–, la frivolidad, la falta de transparencia, etcétera.

6. De la misma manera, asistir mañana a la festiva celebración de la Vigilia Pascual será una buena inversión personal y social si salimos de ella dispuestos a resucitar, es decir, a levantarnos de esos errores pasados que no me permiten ser feliz y, sobre todo, que no me ayudan a buscar la resurrección de los demás. Y es que mi resurrección tendrá sentido sólo si ayuda a otras resurrecciones, si nos convertimos en promotores de esperanzas fundadas y dejamos de ser emisarios de tragedias y depresiones buscadas.

7. Cierre ciclónico. Resulta lógico afirmar que los ataques contra la Catedral de Alejandría y un templo cristiano en El Cairo, en los que murieron más de 40 personas, son fruto del fundamentalismo religioso que está detrás del Estado Islámico. No falta quién agradece que entre nosotros no exista tal aberración. No. Pero qué tal nuestra exclusión de las personas que sentimos diferentes, de las que nos creemos superiores y a quienes tildamos de pecadoras. No las matamos, es cierto… de un balazo.

