¿Y el día de las tías?

1. Como sucede cada año, voces que quieren ser críticas cuestionaron ayer el Día de las Madres. Acusan –quizá con razón– que el festejo tiene evidentes intenciones comerciales, que para muchos hijos representa la oportunidad de agasajar a su progenitora en un día y seguirla abandonando el resto de los doce meses, que ellas merecerían ser reconocidas todo el tiempo, no en un solo evento. Creo, aceptando lo anterior, que el Día de las Madres es una oportunidad para decirle a la mamá todo lo que la queremos…,

2. … y apapacharla lo más que podamos. Más allá de sus cualidades –no todas ellas son unas santas–, la mamá nos dio la vida y eso es suficiente para festejarla. Pero hay otro cuestionamiento asociado a los anteriores, y al que me quiero sumar. Y es que si bien tenemos fechas para celebrar a otros actores sociales, como el Día del Padre, del niño, del carpintero, o actividades como el día del teatro, de la poesía y de la danza, no están en la lista otras personas que merecen semejante reconocimiento. ¿Unas de ellas?: las tías.

3. Casadas o solteras, ricas o pobres, academizadas o casi analfabetas, muchas de ellas consideran a los sobrinos como sus hijos, se pelean con pares rivales para ser sus madrinas y, en menor medida que las abuelitas, se prodigan en regalos para los hijos de sus hermanos. No cargan con el peso pedagógico de las mamás, aunque con frecuencia deben intervenir como complemento en la educación de esos pequeños seres que siempre ocasionan grandes problemas. Si ellas también son mamás, ven a los sobrinos…

4.… con una suerte de envidia, si es que superan a sus propios hijos en belleza e inteligencia. Si no engendraron, sienten como propios a las crías de sus hermanos, y no pueden negar preferencias hacia el sobrino consentido. Este, sabedor de la distinción afectiva, aprovecha cualquier oportunidad para hacer notar su superioridad. Pero la tía, no obstante esa notoria predilección, busca tratar a todos por igual: no excluye a alguno cuando los invita al cine o a misa, y los festeja en su cumpleaños o cuando se gradúan con cena y regalo.

5. Pero, en donde ella cobra una importancia todavía más relevante es en la consejera en que se ha vuelto para su hermana, la mamá. Situada entre el rigor educativo y el apapacho inconsciente, la tía es capaz de detectar deformaciones en la conducta, sobre todo de adolescentes rebeldes, que los propios padres se niegan a ver. Nadie como ella para escuchar a la sobrina enferma por el mal de amores, o al sobrino que se abre al mundo de la sexualidad, pero que no quiere comentar sus iniciales escarceos con sus papás.

6. Por todo ello propongo que se establezca el Día de la Tía. Sé que los tíos se quejarán, por no ser incluidos en este reconocimiento, pero creo que, salvo excepciones aisladas, no realizan la misma labor que ellas. Si todavía tenemos tías, y ya son ancianas, visitémoslas, pues de seguro nos recordarán, a nosotros huérfanos, a nuestras madres. Si nuestras tías son aún jóvenes, instituyamos en nuestra familia su día. Devolvámosles, aunque sea un poco, el cariño que nos tienen. Una tía es una segunda madre, que nos quiere igual, pero distinto.

7. ¡Y ahora que viene la barredora!... Conviene releer la Instrucción pastoral, Participar en política, del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, en sus #s 4 y 5: “Cada vez que buscamos el bien común participamos en política en su sentido amplio. En sentido estricto, se participa en política al emitir el propio voto… Votar, entonces, no es la única forma de participar en política, pues cada vez que hacemos algo por el bien común también participamos en ella. Pero el voto representa una de sus manifestaciones más importantes…”.

