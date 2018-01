Deseo que en el 2018...

1. … el mundo pueda escapar a las bravatas demenciales de los presidentes, Trump y el norcoreano Kim Jong-un, quienes tienen en su dedo la destrucción de este planeta. ¿Son capaces de acabar con la Tierra desatando una guerra nuclear? Parece que sí. Pero mientras esperamos que alguien, con un poco de cordura, los controle, bien haríamos en cuidar nuestro pequeño universo, personal y familiar, haciéndolo más amigable. A veces nos gana también la locura del pleito y la violencia, y es preciso detenerla. Eso pido para el 2018.

2. … El papa Francisco siga adelante con sus reformas, no obstante las resistencias de cardenales y curiales, consolidando una Iglesia en salida y de puertas abiertas, pobre y para los pobres, más cercana a Jesús y más lejana de los compromisos mundanos. Pero está claro que él solo no podrá, que necesita de nuestro granito de arena para lograrlo. Muchas de las indicaciones papales las podemos asumir a nivel personal, pero también en nuestras comunidades parroquiales. Presionemos. Eso me gustaría que pasara en el 2018.

3. … Nuestro México deje de ser uno de los países más violentos del mundo, el más corrupto, de los más irrespetuosos de las mujeres. Elegiremos a una nueva persona para conducir los destinos de este país, y las opciones no son muy halagadoras. Pero no podemos dejarle a ella toda la responsabilidad, y urge que incrementemos nuestra participación social y política, más allá de votar el día de las elecciones. Si no participamos continuarán abusando de nosotros. Detengámoslos. Eso me ilusiona para el 2018.

4. … Nuevo León pueda superar la crisis en la que hemos estado estos últimos años. Vivimos entre esperanzas fallidas a causa de promesas no cumplidas, y de verdaderos insultos a nuestra inteligencia y observación de la realidad. Creo que quien necesita independizarse somos nosotros, para empoderarnos de una vez por todas, y lograr que se nos respete. Ya basta de contaminación ambiental, de construcciones riesgosas, de inseguridad creciente. Exijamos que hagan su trabajo. Hagamos el nuestro. Eso espero del 2018.

5. … La cultura vuelva a ser valorada a nivel institucional, concebida no como acopio de conocimientos, maneras refinadas o grados académicos acumulados, sino como respeto a costumbres y tradiciones, a posiciones diversas frente al mundo. Pero por más que las autoridades lo intenten, por más que promuevan conciertos y exposiciones artísticas regionales, de nada servirán esos esfuerzos si seguimos volteando más hacia los EU y la cibernética endiosada. Que no se nos olvide que somos mexicanos. Eso anhelo para el 2018.

6. … Tengamos mucho amor. Que reforcemos la familia, promoviendo la unidad y la comprensión entre sus miembros. Que no escatimemos la caricia a causa de un resentimiento no superado. Que abracemos en vez de confrontar, y que cuestionemos cuando se nos pida nuestra opinión. Pero más que esperar ser amado y comprendido, propongo que nos convirtamos en promotores de ese amor y de esa comprensión. Ya lo dijo Francisco, el de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, lleve yo amor. Es lo que solicito al 2018.

7. Cierre ciclónico. Nos anuncian que el presupuesto destinado al penal del Topo Chico, para el 2018, disminuyó en un 8%. Ya en el 2017 había perdido un 4%. Resulta que pese a las continuas tragedias sucedidas en las cárceles de Nuevo León, y a la reiterada queja de las autoridades que argumentan no tener los recursos suficientes para controlar a los internos, ahora resulta que habrá menos dinero en el 2018 para su atención. Ahí se siguen incubando masacres, y no parece interesarles mucho el prevenirlas. Eso no deseo para el 2018.

