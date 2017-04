1. Desde niño fue raro, al menos así lo consideraban sus vecinos. Para empezar, sus padres eran excepcionales, más allá de la norma. El papá era muy distinto de los demás señores: respetuoso y tierno con su esposa, sin rasgos machistas, y dedicado al trabajo y a la familia. A la mamá decían que se le había aparecido un ángel, y poseía esa rara sonrisa expresada solo por las mujeres que se sienten las preferidas de Dios. Él era muy travieso, como cualquiera de su edad, y tenía una mirada que atraía y asustaba al mismo tiempo.

2. Se fue muy joven de su casa, sin haber pasado por escuela alguna, y decidió no buscar un salario. Aunque no era amigo de la suciedad, sus ropas eran tan pobres que despertaba lástimas. No tenía propiedades, y se rodeaba de gente humilde, pecadora, despreciada por la sociedad. Decía cosas extrañas, y parecía permanentemente distraído, ocupándose en temas no productivos. Era de una valentía inusual, pues nunca se quedaba callado ante lo que no le gustaba, y no respetaba los convencionalismos sociales. Créanme... era raro.

3. El colmo fue cuando le dio por hablar de manera directa con Dios, y hasta se dio el lujo de hacer algunos milagros, cosas extraordinarias que la gente sencilla entendía como sobrenaturales. Nunca se casó, no obstante ser muy bien parecido, ni tampoco porque sintiera repulsión hacia las mujeres. Decía que estaba tan ocupado con su misión que no tenía tiempo para el romance. Eso sí, en el grupo que formó había varias damas –y también no pocos varones– que se estremecían al verlo, al escucharlo, al sentirlo cerca.

4. Le hizo pasar muchas penas a su familia. Sus papás, aunque siempre respetaron las decisiones que fue tomando, y vivieron orgullosos de él, hubieran preferido que fuera normal, que aprendiera un oficio para sobrevivir, que formara una familia, vamos, que fuera como todos. No fue así, y con frecuencia llegaban a su casa historias extrañas, que hablaban de él como un desquiciado, ausente de la realidad, interesado más en narrar cuentos que en contar dinero. Es muy bueno, le decían las vecinas a su mamá... pero un poco raro.

5. Cuando lo mataron, la gente comenzó a pensar que quizá el raro no era él, sino el mundo entero. Y es que declaró felices a quienes sufren, y dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. Predicó el perdón a los enemigos, él mismo perdonó a quienes lo agredieron, y jamás juzgó a los socialmente pecadores. Nunca cuidó las apariencias. Le valieron. Por eso era raro, porque no se ajustaba a los estándares establecidos, porque no le interesaba quedar bien, ser valorado o formar un patrimonio que le diera tranquilidad en su vejez.

6. El pasado domingo dos de abril, que se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, me acordé de él. Y es que si algunas características del autismo se manifiestan en la alteración de la acción social, de la comunicación verbal y no verbal e, inclusive, especialistas sugieren que es una construcción cultural, basada en lo que socialmente se entiende como normal o anormal, llegaremos a la conclusión de que Jesús de Nazareth, el que creemos Hijo de Dios, tenía muchos síntomas de lo que hoy conocemos como autismo.

7.Cierre ciclónico. Giovanni Sartori, el creador del homo videns, falleció el martes pasado. Lo conocí en Roma, hace 34 años, cuando no existían tantas sofisticaciones en la cibernética como ahora. Ya en ese momento predijo que el ser humano del siglo XXI se la pasaría frente a una pantalla. Peor aún, que nuestras vidas serían teledirigidas. Fue un severo crítico del empresario italiano Silvio Berlusconi, cuando le dio por ingresar a la política. Le faltó tiempo a Sartori para atender debidamente a Donald Trump. Descanse en paz.

