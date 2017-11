¿El efecto Margarita?: Morena, a la cabeza; el PRI gana terreno

Las últimas cinco encuestas electorales dadas a conocer en octubre de 2017 por diferentes consultoras y medios de comunicación indican que no existe consenso unánime sobre las posiciones que ocupan los partidos políticos con mayores preferencias rumbo a la elección presidencial de 2018. Cuatro mediciones (Buendía & Laredo, El Universal, Consulta Mitofsky y Parametría) tienen a la cabeza al partido Morena, mientras que El Financiero registró mayores preferencias por el PRI. El segundo lugar tampoco coincide: mientras para Parametría el PRI está en segundo lugar, para las otras series está en tercero o empatado con Acción Nacional.

Una de las preguntas evidentes es el posible impacto que tendrá en las preferencias electorales la renuncia de Margarita Zavala al PAN, la cual se concretó el pasado 6 de octubre. De acuerdo con datos del poll of polls se observan cambios en las preferencias electorales ciudadanas de la pasada medición a la más reciente en cada serie. Es decir, la falta de consenso en las diferentes mediciones podría interpretarse como un escenario de volatilidad a partir de los eventos recientes.

Si analizamos la serie histórica de las mediciones dadas a conocer de la intención de voto suponiendo posibles alianzas, podemos ver que, en este caso, siete encuestas coinciden en que el Frente Ciudadano por México, conformado por PAN/PRD/MC, tenía mayores preferencias de votos, con porcentajes que oscilaron entre 36% y 46%; sin embargo, la última encuesta de Parametría, la cual se realizó días después de la renuncia de Margarita Zavala al PAN, indica que el frente descendió al segundo lugar de la contienda y Morena se posicionó en el primero.

Existe coincidencia en las encuestas respecto de las preferencias por la posible coalición conformada por PRI/PVEM/NA/PES, la cual en todas las mediciones se mantiene en tercer lugar de las preferencias ciudadanas con porcentajes de 21% a 31%.Estos datos deben tomarse con precaución, pues aunque hay aspirantes a la Presidencia, aún no hay certeza respecto a quiénes finalmente competirán. Cuando estos se definan, las mediciones que preguntan directamente por la preferencia de candidatos podrán ser más precisas. Hasta ahora, el único candidato “seguro” es Andrés Manuel López Obrador, con Morena.

Si analizamos la película completa, podemos describir un poco de la historia de esta elección. Por ejemplo, de octubre de 2015 a mayo de 2016, el PRI estuvo en el primer lugar de la contienda. Sin embargo, a partir de junio de 2016 y hasta diciembre de ese año el PAN aumentó sus preferencias y se posicionó como la primera fuerza electoral, escenario que cambió en enero de 2017. Los datos muestran un crecimiento gradual de Morena, quien a partir de enero de 2017 y hasta la última medición de octubre se ha mantenido en el primer lugar de las preferencias con porcentajes arriba de 30%.

La encuesta nacional de Parametría llevada a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre de este año hace una análisis del efecto de los independientes, preguntando primero por quién votaría sin incluirlos y después incluyéndolos. De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda por Parametría, si hoy se celebraran las elecciones Presidenciales, el partido Morena tendría mayor preferencia electoral; dicho partido cuenta con una preferencia efectiva (no contempla ninguno, no sabe y no contesta) de 31%, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se posiciona en el segundo puesto con 26%. El Partido Acción Nacional desciende al tercer sitio con 22% de las preferencias ciudadanas.

Detrás de ellos se encuentra Movimiento Ciudadano con 7%, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aparece en la quinta posición con 6% y el resto de los partidos tiene entre 2% y 3% de las intenciones de voto. Un escenario ligeramente distinto se presenta cuando se incluyen independientes. De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), el registro de aspirantes a contender como candidatos y candidatas independientes cerró en 48 personas que buscarán recabar el apoyo ciudadano. En total, deberán conseguir 866 mil 593 firmas por medio de una aplicación diseñada por dicho instituto.

Respecto a las preferencias electorales incluyendo a las candidaturas independientes, podemos ver que la presencia de estas resta algunos puntos a los partidos políticos mejor posicionados. Hay 11% de preferencia bruta por un candidato o candidata independiente.

En este escenario Morena se mantiene a la cabeza, sin embargo, disminuye su intención a 27%, lo mismo ocurre con el PRI, quien registra 25%, y con el PAN, que ante la presencia de independientes cuenta con 19% de las preferencias. Es decir, aun cuando las variaciones se encuentran dentro del margen de error, pareciera que la presencia de independientes cierra la contienda.

Nota metodológica: Parametría. Encuesta en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2017. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.