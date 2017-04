FLÜGHT CUMPLE 35 AÑOS

Flüght fue un dueto de rock progresivo mexicano que en 1982 publicó su primer y casi único disco. Formado por Sergio de Labra en el piano y teclados, y Víctor Ruiz en las guitarras, el disco contenía dos largas composiciones instrumentales, una por cada lado: Transparencia y, En un viejo castillo, en la que aparece como bajista invitado Armando González.

Flüght es una palabra inventada por el dueto: en un texto publicado en la desaparecida revista Conecte compartían qué es la transcripción fonética al castellano de la palabra, que en alemán describe el sonido de las olas del mar al retirarse sobre la arena.

En ese entonces yo tenía trece años y buscaba y consumía con voracidad los trabajos del viejo Pink Floyd, ELP, Deep Purple, Le Orme y King Crimson. El año anterior había sido editado el primer disco del grupo mexicano Chac Mool, lo que atrajo mi atención hacía la muy exigua producción nacional.

No recuerdo cómo ni quien me prestó el disco para que lo grabara en un casette que todavía conservo, ya muy damnificado. Ni qué decir que desde entonces y hasta hoy ese primer material de Flüght se convirtió en uno de mis trabajos preferidos del rock mexicano.

En esa época cada disco nuevo de rock mexicano que aparecía era buscado con dedicación de gambusino para ser escuchado, comentado y compartido por los muy pocos fieles a la causa, un panorama muy distinto al que ofrecen hoy las distintas plataformas de internet, en las que parece que todo está al alcance de un click. Huelga decir que publicar discos así, a fines del desastroso sexenio lopezportillista, sin el apoyo de las compañías disqueras, constituía todo un triunfo.

Eran los años heroicos del rock en México. Luego del 68 y del Jueves del Corpus Christi, el gobierno federal decidió ver como un peligro que la juventud se reuniera. Y aunque los discos de rock internacional se vendían sin ningún problema en supermercados y tiendas, los conciertos estaban prohibidos. Por muchos años ningún grupo grande del extranjero pudo venir a presentarse en teatros o estadios. Ni soñar entonces que una banda nacional lo hiciera en grandes espacios.

Lo que en México sí gozaba de todo el apoyo de las compañías disqueras y de Televisa eran los grupos infantiles e infantiloides tipo Parchís y Menudo. Y lo más grueso que la televisión le ofrecía a los jóvenes era “Cachún, Cachún, Ra-Rá”.

Las cosas cambiaron un poco después de la moda del Rock en tu Idioma. Pero eso que llamamos El Sistema siempre tiene la propensión de esterilizar cualquier producto para convertirlo en algo inane.

De satanizarlo, pasaron a utilizar al rock o, al menos la parte más epidérmica de él, para maquillar con cierta conveniente rebeldía a sus nuevas mercancías. No fue extraño que en las canciones de Timbiriche y Alejandra Guzmán sonarán guitarras, las antes proscritas guitarras eléctricas.

Ese fue el origen de un equívoco que continúa hasta nuestros días: mucho se ha señalado que hoy en México se sufre de una proliferación de grupos y solistas que autodenominándose rockeros, lo menos que tocan es rock.

Ni que decir entonces que aquél, el primer disco de Flüght, fue un verdadero triunfo. Por una vez el género del rock progresivo compuesto en México podía presumir de un trabajo que no pecaba de ingenuo ni de pretencioso. No se puede decir que haya sido un parteaguas en la producción rockera nacional, pues la escasísima difusión de estas obras los restringía a un reducido número de seguidores. Fue una lástima que el dueto de desintegrara. Aunque a mediados de los ochenta apareció “Saraba” segundo disco bajo el nombre de Flüght, ya no fue lo mismo. Se trató de un disco más inclinado a un jazz no muy profundo.

Hoy que este disco ha cumplido 35 años, queda una duda cruel: si se supone que ahora las cosas han cambiado y ya no hay tantos obstáculos para la composición, producción y difusión de obras de calidad, ¿por qué entonces el panorama del rock mexicano no es tan vital ni propositivo como en aquellos años?





