Si me dejas, subo tus fotos a internet

Recuerdo que en mi taller de tesis en la UNAM, hace ya 14 años, mi primera propuesta fue “La influencia de internet y otras nuevas tecnologías en el cortejo humano a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y sus posibles repercusiones negativas”; en ese momento mi hábil y, sin duda, vanguardista profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, rechazó la propuesta de mi tesis porque dijo: “El internet no es para eso, sino para informarse, y además ni bibliografía de eso existe, mejor haz algo más fácil, pero yo no te asesoro en eso”.

Hoy existen decenas de apps que funcionan explícitamente para lograr que los usuarios que las descargan encuentren a su media naranja o solo una persona para pasar el rato. Pero dentro de todo esto, la facilidad de subir fotografías o videos mediante smartphones ha fomentado que los “enamorados” se manden imagenes de momentos sexys, íntimos, cachondos, para prender a su pareja y demostrarle su deseo y amor. Lo malo es cuando, como dice José José, “el amor acaba”.

La venganza porno es una de las más terribles cosas que pasan en las redes sociales y páginas web, que consiste en subir, sin el consentimiento de la ex pareja, esos videos y fotos donde aparecen desnudas o desnudos, tocándose, bailando sexy o cualquier otra práctica sexual que se les ocurra, pero que no tenían la intención de ser públicas.

De acuerdo con una encuesta en 2015 de la Cyber Civil Rights Initiative en Estados Unidos, 61 por ciento de los participantes de entre 18 y 30 años aceptó haber enviado una foto o videos desnudos y el 31 por ciento de haber sido víctima de venganza porno.

La primera solución a un problema tan grave es: ¡no manden fotos y videos desnudos, así sea el amor de su vida! Pero más allá de esto, el punto es que nadie tiene el derecho de publicar sin consentimiento ninguna imagen de nosotros en las redes sociales, y más si es de esta naturaleza.

Facebook recientemente publicó en su blog oficial que está implementando nuevas herramientas y poniendo especial atención para terminar con el porn revenge en la plataforma de esa red social.

En el post se menciona un estudio de cybercivilrights.org, donde se afirma que 93 por ciento de las víctimas estadunidenses que les fueron publicadas imágenes íntimas sin su permiso, reportaron sufrir una aflicción emocional significativa, y 82 por ciento reportó un deterioro significativo en áreas sociales, ocupacionales u otras importantes de su vida debido

a este abuso.

El esfuerzo de la red social de Mark Zuckerberg se enfocará en lograr que si alguna imagen íntima aparece en los timelines de Facebook sin consentimiento de la persona, el usuario podrá denunciar la fotografía o video mediante el botón “Report” en la parte inferior de la publicación; además, personal de un equipo de operaciones comunitarias revisará esta imagen, podrá eliminar la cuenta de la persona que la publicó y mediante el sistema de reconocimiento de imágenes de Facebook, si la imagen empieza a ser compartida por otros luego de haber sido borrada la original, será detectada y se les advertirá a quien la comparta que su perfil también podría ser eliminado.

Y es que la viralización de estas imágenes es la peor parte de la venganza, y es muy bueno que Facebook ponga atención a esta terrible práctica y cree una herramienta para evitarlo, aunque lamentablemente pasa no solo ahí, sino en miles de sitios porno, blogs y foros, donde no hay este control, y cuando pasa esto, acaba con la autoestima de cientos de personas que, por amor, acabaron mandando esas fotos a su pareja. Así que insisto, aunque parece lo obvio, si pueden y eso quieren, mejor desnúdense en persona y no manden videos íntimos, nunca saben si ese príncipe azul o princesa acabará siendo su peor pesadilla.

