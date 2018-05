Uber me mandó a volar

Volar, el sueño máximo del ser humano. Ícaro es una de las mejores referencias del eterno deseo del hombre por tener alas, con su moraleja, claro, sobre no acercarse demasiado al Sol y caer. Uber quiere tener alas, quiere llevar a sus usuarios a un nuevo nivel de movilidad donde las saturadas calles de las grandes urbes sean el nuevo paisaje de los que accedan a UberAIR y, aunque algunos creen que podría pasarles lo mismo que a Ícaro, lo cierto es que la compañía lo está planeando tan bien que tiene muchas posibilidades de convertirse en una realidad.

Esta semana estuve en Los Ángeles, California, lugar en el que se llevó a cabo la segunda reunión Uber Elevate, donde representantes de la industria aeronáutica, energética y gobierno llegaron para mostrar sus prototipos de vehículos aéreos, las soluciones de carga eléctrica para estos nuevos “autos voladores” y la disposición de gobiernos —como el de dicha ciudad o Dallas— para lograr las leyes y regulaciones necesarias que permitan hacer toda una realidad lo que la ciencia ficción nos ha vendido por siempre.

Los primeros modelos de UberAIR no son ni como los de Los Supersónicos ni como los de Blade Runner, sino vehículos que despegan de forma vertical, sin hacer ruido, eléctricos y veloces.

Se presentó un nuevo modelo de referencia que volará a más de mil pies sobre el suelo y alcanzará una velocidad de entre 240 y 320 kilómetros por hora. La característica clave de este nuevo diseño son cuatro conjuntos de hélices eléctricas dedicadas al despegue y aterrizaje y junto con el comando de Investigación, Desarrollo e Ingeniería del Ejército de EU, Army Research Lab, Uber firmó un Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo (Crada) y una Declaración de Trabajo Conjunto (JWS), para crear la primera hélice de corrotación apilada para su uso; un nuevo concepto con dos rotores colocados —uno encima del otro— que giran en la misma dirección y son significativamente más silenciosos que cualquier helicóptero actual.

Todo esto es lo que hace de este proyecto algo sólido, tangible, que aunque muchos piensan es una locura, es fácil imaginar que lo mismo se pensaba a principios de siglo XX de los automóviles versus las carretas y, por su puesto, décadas después de los primeros aviones.

La idea no es que Uber sea la propietaria y desarrolladora de las aeronaves, sino que otras compañías logren crear el diseño estándar y comenzar así la fase de pruebas de UberAIR en Dallas-Fort Worth/Frisco Texas y Los Ángeles para 2020, y dos años después, realizar los primeros viajes comerciales. Para ayudar a crear puertos para la red UberAIR se han creado ya las asociaciones inmobiliarias con Hillwood Properties y Sandstone Properties en EU y se construyen edificios que, por lo que vi en la presentación, parecen literalmente sacados de Star Wars.

En una charla que tuve con Jeff Holden, jefe de Producto de Uber, le pregunté cuál era el costo de contaminación visual que tendría esto, pues si bien estos aparatos no harían ruido y serán eléctricos, se calcula que habrá 10 veces más vehículos volando en una sola ciudad en un día que todos los aviones que cruzan EU en el mismo periodo de tiempo; me hizo pensar si el precio de todo esto no sería decir adiós a los cielos despejados.

Holden me respondió que esa fue una de sus primeras preocupaciones del equipo, por lo que realizaron simulaciones virtuales desde un inicio para ver ese problema, y la respuesta es que el cielo es tan vasto que si bien están ahí, la altura y el control de tránsito los hará poco perceptibles.

De hecho, Uber anunció que sigue colaborando con la NASA para centrarse en las tecnologías de gestión del tráfico y los impactos de la movilidad aérea urbana de este nuevo servicio.

Sin duda, muchos de nosotros llegaremos a ver por fin materializado que de manera cotidiana los humanos nos transportemos dentro de las ciudades en “coches voladores”, aparatos que nos eleven por los aires para hacer cosa del pasado los embotellamientos. El Delorean de Volver al futuro no es precisamente este vehículo, pero quien sabe, en un de esas en poco tiempo los modelos evolucionarán y el sueño de Robert Zemeckis y Bob Gale por fin sea una realidad.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes