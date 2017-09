Solidaridad ‘geek’

Un sismo, un temblor, un terremoto que nos dejó a todos con miedo, nos hizo perder, tal vez, a alguien querido. Nos movió sentimientos, ganas de seguir adelante, de ayudar, de levantarse por fuerte que haya sido la caída y no solo a los mexicanos sino a muchos alrededor del mundo.

Y es que la ayuda no solo ha sido por parte de los expertos y brigadistas voluntarios que han llegado a nuestro país para meterse a los escombros y salvar personas; especialistas de Japón, Israel, Colombia, Francia y Estados Unidos están en México solo por ayudar a salvar vidas.

También los geeks: la tecnología se ha unido para echarnos una mano, desde Telmex —que abrió sus puntos wifi que son muy útiles en estos casos para hacer una llamada sin existir posibilidad de voz, es mejor hacerlo vía internet— o AT&T que liberó las llamadas, mensajes de texto y datos dentro del país sin costo para el usuario, además de hacer una donación de un millón de dólares para esfuerzos de auxilio y recuperación, todo ello junto con la creación de una campaña de donación en la que podrá participar toda su base de empleados en Norteamérica, son parte de la ayuda tech.

Telefónica Movistar también ha permitido la navegación de voz, SMS y WhatsApp en la Ciudad de México y las poblaciones de Puebla y Morelos afectadas por el sismo, de manera gratuita.

Microsoft, a través de Skype , está permitiendo de manera gratuita llamadas locales e internacionales realizadas a líneas fijas y teléfonos móviles en las regiones afectadas por el sismo y habilitó los servicios de cloud o nube a la Cruz Roja Mexicana para evitar que su sitio web se sature.

La Fintech creada por empresarios mexicanos, Clip, donó 3 millones de pesos con el propósito de ayudar a las víctimas del terremoto,

El CEO de Google, Sundar Pichai, dijo en Twitter que apoyarán a los afectados del sismo con un millón de dólares y habilitó el localizador de personas, una herramienta que ayuda a los afectados por desastres naturales a encontrar a sus seres queridos y familiares, mediante un sitio que permite que cualquier individuo, incluido el afectado, publique y comparta datos útiles (nombre, sexo, edad, ubicación, fotografía, entre otros) que faciliten la localización y den noticia de personas incomunicadas o extraviadas.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, también anunció que donará un millón de dólares a la Cruz Roja Mexicana y se asoció con Unicef para renunciar a los honorarios en todas las donaciones a su organización hechas a través de sus herramientas, que irán a los esfuerzos de recuperación en México.

Uber y Cabify ofrecieron viajes gratis para ayudar a transportarse en la CdMx, y Tim Cook, este 21 de septiembre, subió un tuit donde también anunció que Apple donará otro millón de dólares para ayudar a los afectados por el sismo.

No todo en el mundo de la tecnología son gadgets y la nube, chips y redes sociales, no todo son selfies y mejores cámaras en los teléfonos, no todo es banal. Gracias a todos estos geeks, a todas estas compañías, que sin duda los movió también este terrible sismo y han decidido desde su mundo digital ayudar. Por eso, mil gracias de parte de un periodista geek que se siente bien de saber que podemos contar con el mundo de los geeks.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes