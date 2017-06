El secreto del iPhone

Ayer se cumplieron 10 años de que el iPhone saliera a la venta. Ese día AT&T —que lo tenía en exclusiva en Estados Unidos— cerró sus tiendas a las dos de la tarde, pues sería a las 18 horas que el primer teléfono de Apple se pusiera a la venta.

Cientos hicieron filas en las tiendas de AT&T y en la sucursal de Apple en Nueva York, fue testigo de un fenómeno insólito por un teléfono, que se convertiría en una práctica común de los fans, no solo del iPhone sino de otros smartphones que salieron al mercado años después.

Recuerdo que en la oportunidad que tuve de entrevistar a Ralph de la Vega, cubano-americano, ahora retirado de las filas de AT&T como uno de los más altos ejecutivos de la empresa, me platicó que la primera vez que vio al iPhone sabía que éste cambiaría el mundo.

“En ese momento tenía un contrato de confidencialidad con Steve; estaba en Cingular, que después sería parte de AT&T, y veía avances del iPhone sin poder decir nada; era muy difícil mantener tranquilos a los ejecutivos y a personas involucradas en la planeación de la salida a la venta del iPhone sin poder decirles nada, sin explicarles por qué había decidido que tenía que ser exclusivo y, lo más curioso de todo, por qué Steve Jobs había rechazado las primeras 100 hojas de nuestro manual de fabricación de teléfonos; para ellos era absurdo que Steve no quisiera saber de eso, pero es que esas páginas hablaban de un teclado, algo que el iPhone no tendría, ¡Pero ellos no lo sabían!”, relató.

El secreto de un nuevo teléfono sin teclado, con características nunca antes vistas, que conjugaba, como dijo Steve Jobs cuando lo presentó, “un iPod, un teléfono y un navegador de internet” era algo que no se podía decir o contar, que su confidencialidad era tal que los ejecutivos —fuera de Ralph— tuvieron que tener mucha fe y confianza en Ralph.

De la Vega no se equivocó y hace 10 años esas enormes filas eran la prueba de que había nacido una nueva categoría en el mundo de la tecnología y que nadie esperaba que evolucionará tan rápido, que su tienda virtual, la App Store, creará un nuevo modelo de negocio digital y que el iPhone obligara a cada compañía de teléfonos celulares a que tuvieran un modelo touch screen, con apps, con música, con todo lo que el iPhone inició.

Y, la verdad, es que si vemos las especificaciones y la forma en la que el comunicado oficial de Apple de ese 29 de junio de 2007 presentaba al teléfono, son características que se sienten tan viejas, pero que en su momento eran revolucionarias.

“iPhone presenta una cámara de fotografía digital de 2 megapixeles y una aplicación para la administración de imágenes que va mucho más allá de lo que actualmente existe en un teléfono móvil. Los usuarios pueden navegar por cada una de sus librerías fotográficas, las cuales pueden sincronizarse fácilmente con la PC o la Mac y con solo un pequeño toque de dedo seleccionar una foto de forma sencilla para habilitarla como papel tapiz del iPhone o incluirla en un e-mail (...) Los usuarios podrán ver cualquier página de internet en el modo que fueron diseñadas para verse, y hacer acercamientos para expandir determinadas secciones de una manera sencilla mediante un simple toque de dedo en la pantalla táctil del iPhone. Podrán navegar por la red desde cualquier lugar mediante conexiones Wifi o Edge”.

¡2 megapixeles en la cámara! ni hablar de una cámara frontal y tampoco de redes 3G, pues lo mejor que podías tener en ese momento era Edge. Eso era el primer iPhone, un dispositivo que fue un secreto durante mucho tiempo, pero que, pese a quien le pese, cambió para siempre el mundo de las comunicaciones, los gadgets y los negocios digitales. ¡Feliz aniversario!

