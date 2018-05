Twitter también busca estar sano, en forma, con una buena salud en las conversaciones que generan sus usuarios y que en los últimos años se ha deteriorado debido a las diversas formas en que las cuentas de bots, de trolls, que no aportan nada a una comunicación real, han logrado contaminar los timelines.

En marzo, la red social de ahora 280 caracteres, anunció que empezaría a realizar varios esfuerzos por mejorar la “salud” de las conversaciones que se dan entre los usuarios. Ahora tiene un sistema que justo ayuda a identificar los comportamientos de cuentas que pueden ser automatizadas o reales, pero que debido a la forma en la que usan Twitter pueden contaminar lo que se ve y lee.

Estos comportamientos no necesariamente violan las reglas de Twitter, pero, a pesar de ello, no abonan a que se genere información útil o tendencias reales; un ejemplo que me dio en una conversación telefónica David Gasca, director de Gestión de Producto de Twitter, es ahora que viene la copa del mundo de futbol; podrías encontrar en una búsqueda —con palabras claves o hashtags que se relacionen con los encuentros— cuentas que usando esos elementos de búsqueda podrían estar haciendo solo spam con otro tipo de mensajes o con fines publicitarios —como vender una camiseta o entrar a un concurso—, es decir, poner esos hashtags para que su mensaje aparezca en la búsqueda, además desde cuentas que por lo regular se crean esos mismos días y que son retuiteadas o seguidas por similares.

Esas cuentas tal vez no pueden ser eliminadas tal cual, pero lo que hace este nuevo sistema que cuida la salud de Twitter es darles menos visibilidad, bajarlas y que no aparezcan en la búsqueda general, identificando esos comportamientos de spammers, sacándolos de la conversación y todo sin la necesidad de que los usuarios reales los reporten.

Del Harvey, vicepresidenta de Twitter para confianza y seguridad, me comentó en la misma conferencia telefónica, que hay muchas señales que consideran para identificar plenamente este comportamiento de trolls y spammers, por ejemplo, si una cuenta no ha confirmado su dirección de correo electrónico, si la misma persona se registra con varias de éstas simultáneamente, mismas que tuitean de forma regular y mencionan cuentas que no las siguen, así también conocer de algún comportamiento que podría sugerir un ataque coordinado.

Pero si bien estos contenidos no se eliminarán y estarán disponibles al hacer clic en “mostrar más respuestas”, o si se elige ver todo en la configuración de búsqueda, el resultado es que las personas que contribuyen al verdadero diálogo sano serán más visibles en las conversaciones y la búsqueda.

En las primeras pruebas que hicieron con este nuevo sistema para dejar de ver tuits basura se redujeron un 4 por ciento los informes de abuso de búsqueda y en 8 por ciento los de abuso en las conversaciones. Eso significa que menos usuarios están viendo tuits que interrumpen su experiencia en la plataforma, ya que el sistema automáticamente hace que esos tuits no se vean tanto y lleguen al punto de ser imperceptibles por los tuiteros.

Así que no es solo denunciar y exigir que se borren mensajes, es lograr que esos mensajes molestos, insultantes, dañinos para Twitter, no se vean, que si algunos incumplen las reglas por supuesto sean eliminados, pero que los millones de tuits que logran encontrar la forma de evadir la justicia tuitera, al menos no se vean y se pierdan en el mar de caracteres para tener un pajarito azul más saludable.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes