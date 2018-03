La pantalla camaleón

Hay varios gadgets en nuestra vida diaria, pero muchas veces dejamos de pensar en su diseño y nos ocupamos más de sus funciones. La televisión es uno de esos aparatos que ha evolucionado radicalmente en su forma desde el primer set de televisión comercializado masivamente, el RCA 630-TS; las teles han pasado de ser un gran mueble —sí, literalmente eran muebles que pesaban varios kilos, que servían casi de mesita en las salas y donde el televisor estaba empotrado— a pantallas cada vez más planas y delgadas que han dejado de estar apoyadas en una mesa para ser colgadas en las paredes.

En lo que va del siglo XXI, las grandes marcas se han enfocado en venderle al consumidor la gran calidad de imagen y audio que ofrecen con sus tecnologías, pasando del plasma al LCD, LED y OLED, y enfocando esfuerzos en que se creen los contenidos para sacarle provecho primero al HD, al Full HD y ahora al 4K, en conjunto con las tecnologías que hacen los colores más vívidos, el contraste perfecto y la resolución más fina —como el HDR y el Dolby Vision— junto a los sistemas de audio con DTS, Dolby, True Dolby o Dolby Atmos, que buscan recrear, de la manera más fiel posible, la experiencia del cine en las salas de cada hogar.

Pero dentro de todo esto, si bien los diseños de muchos modelos de pantallas son increíbles, los crean en función de cómo se ven encendidos; sin embargo, pocas veces había reflexionado en que —como dijo Samsung en Nueva York esta semana— “80 por ciento del tiempo, de un día, la televisión está apagada”, se preguntarán “¿y eso qué?”

Bueno, pues al ir aumentando el tamaño de dichas pantallas para ver mejor el contenido se convierten en un gran cuadro negro que ocupa un buen espacio en las paredes de cada lugar donde son colocadas y, si lo pensamos bien, estéticamente es horrible.

Hoy en día cada gadget es pensado para agradar no solo por sus funciones sino por su imagen a cada consumidor. Creo que esta vez Samsung pensó y encontró el mejor balance entre la estética y la funcionalidad en una televisión.

Aquí en Nueva York la compañía coreana realizó el lanzamiento de su nueva línea de televisiones 2018 y por primera vez estuve en una presentación a la que le quitaron el rollo técnico para enfocarse en cómo esa pantalla se convierte en el mejor elemento decorativo en un hogar.

Estas pantallas que usan la tecnología de Samsung, QLED, vienen este año con una nueva función llamada Ambient Mode, que —sin que se produzca un gasto excesivo de energía ni afecte el rendimiento de la pantalla— mantiene encendida la televisión para que, como un screensaver, brinde información útil durante todo el día como un feed de noticias —que en EU estará proporcionado por The New York Times—, reproducirá música, informes de tráfico y actualizaciones del clima o una obra de arte que engañe a todos y parezca un verdadero cuadro.

Pero la función más atractiva de esto es que mediante una app en un smartphone, tomas una fotografía de la pared en la que está montada la pantalla para imitar el patrón de pintura o textura y crear un efecto visual en el pareciera que la televisión se mimetiza, se camuflajea con toda la casa.

Estos detalles de decoración pueden parecer banales para algunos, pero se agradece que compañías como Samsung dejen de pensar solo en el qué ofrecerá la tele y se metan también en el cómo hago que se integre este aparato en cada lugar donde se coloque.

Fuera de eso, y también de otra característica estética, es el One Invisible Connection, un cable que combina la alimentación eléctrica y los datos AV para retirar hasta 15 metros de distancia todo lo que está conectado a la tele y así evitar los cables enredados atrás o abajo de la tele. Estas pantallas ofrecen toda esa tecnología que ya mencionamos para ver las películas, series y demás en la mejor resolución. Así, de un evento que pensé que no tendría algo realmente innovador, me quedó un buen sabor de boca al ver algo nuevo en un gadget que lleva ya tanto en el mercado, un diseño que cambia el concepto de lo que es una televisión y que sin duda ayudará no solo a decorar un lugar sino tal vez hasta pensar en redecorar en función de tener una de estas pantallas.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes