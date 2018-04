Ciberprivacidad violada

Esta semana aún después del escándalo de Cambridge Analytica y lo delicado que es el manejo de datos de millones de usuarios de servicios de tecnología, pareciera que hay empresas que buscan el suicidio digital y gobiernos que tratan de justificar a toda costa su necesidad de invadir la privacidad de sus habitantes.

Oath es la división de medios de la compañía Verizon, que maneja tanto a AOL como Yahoo, luego de que esta última fuera adquirida por mucho menos dinero del que inicialmente ofrecían después de que Yahoo diera a conocer en 2016 que habían sido hackeados todos sus clientes de correo electrónico.

Bueno, pues ahora, para unificar los términos y condiciones de todas las empresas bajo el paraguas de Oath, se informó a todos los clientes de AOL que se compartirán los datos de sus clientes con Yahoo y que al seguir usando el servicio tienen derecho a acceder a la información que esté en correos electrónicos, mensajes de texto, fotos y, por si fuera poco, saber y acceder a que los archivos adjuntos en mails.

Según Oath, todo esto será realizado en primera instancia, por un sistema automático que no permitirá el acceso de humanos a esta información y obviamente todo con fines publicitarios, es decir, conocer mejor a cada usuario para venderle cosas hechas a la medida.

¿No pensó la compañía que después del escándalo de Cambridge Analytica este era el peor momento para hacer esta actualización de sus términos y condiciones de servicio?

A pesar de dar mil argumentos para decir que todos esos datos están seguros en sus manos, lo cierto es que es difícil volver a confiar en una empresa que en 2017 dijo que 3 mil millones de cuentas de correo electrónico, es decir todos sus clientes, fueron vulnerados por una falla que permitió a ciberdelincuentes acceder a dichos datos y de paso, Yahoo no se dio cuenta hasta años después del robo.

De todo esto, como en el caso de Facebook y Cambridge, el usuario es quien decide si dice sí o no a ser parte de un servicio, pero con esto sería difícil que alguien al abrir una nueva cuenta de correo elija Yahoo por encima de otros, sabiendo que acceden a tanta información que debería ser completamente privada, y para los usuarios actuales del servicio, creo, es buen momento para huir de ahí.

Incluso Google, que también analizaba muchos de los datos en correos electrónicos con fines de publicidad, decidió el año pasado dejar de hacerlo. Sí hay formas de hacer negocio con los usuarios de internet sin necesidad de pedirles que desnuden su información ante cualquiera.

El otro caso de la semana fue Telegram, que fue bloqueado en Rusia ante su negativa de entregar al gobierno de aquel país datos de conversaciones de usuarios, todo amparado en la necesidad de impedir ataques terroristas.

Es increíble que un país que será sede de la Copa Mundial de futbol, que llegarán millones de personas en unos meses, de esta imagen (bueno, ya la tiene de siempre) de autoritarismo y total falta de respeto a los datos privados.

Pueden existir muchos argumentos, razones, justificaciones para pedirle esto a una empresa como Telegram, pero entonces qué confianza puede tener un usuario en una empresa que a la primera de cambio, le diera acceso a sus conversaciones, sin permiso de la gente.

Bien por Telegram que no cedió a las presiones que, aunque bloqueado oficialmente, aún los rusos tienen forma de brincar esa muralla digital y seguir usando el servicio. Pero ojo, no hay que perder de vista que todo esto, que el miedo que tenemos de que alguien vea o tenga nuestra vida digital es en parte nuestra culpa y aunque deben existir mecanismos para que las empresas garanticen nuestra privacidad, lamentablemente es un nuevo riesgo casi inevitable, al vivir en un mundo tan conectado y donde estudiar, trabajar, convivir con otros, es a veces imposible si no mandamos un mail o un mensaje de texto.

