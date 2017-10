‘iBrothers’

Rómulo y Remo, Abel y Caín, Bart y Lisa, son ejemplos de hermanos que por querer ser mejor que el otro han acabado en peleas épicas en las que, fuera de los hermanos Simpson, uno de ellos suele ser derrotado y asesinado.

Este año Apple presentó dos iPhones al mismo tiempo, el mismo día y en el mismo lugar. Dos hermanos que no solo comparten el nombre sino también su corazón, pues tanto el iPhone 8 como el iPhone X (lease 10 no X) tienen el nuevo procesador A11 Bionic, una de las principales razones para decir que, luego de un par de semanas de probar el 8 plus, es el mejor que ha hecho Apple, sin pedirle mucho a su hermano de lujo.

Y es que la pregunta que más se han hecho los seguidores de Apple en las últimas semanas es ¿me espero al X? Mi respuesta es: no necesariamente. El iPhone 8 Plus podría ser el último con el icónico diseño de Apple de pasadas generaciones, así que, de entrada, eso lo hace un clásico que presenta un cambio en la parte trasera removiendo el aluminio y poniendo vidrio, lo que lo hace sentirse más elegante, limpio y con una nueva personalidad.

Gracias a iOS 11, este iPhone me dio una grata sorpresa al lograr un poco, solo un poco más de batería que el 7 Plus, pero ojo, usando muchas aplicaciones y algunas que requieren más energía como las de Realidad Aumentada (AR, por su sigla en inglés) que cuando las usamos con el pasado iPhone, el cual drenó la pila de manera significativamente más rápido.

El iPhone 8 Plus tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y es el primero con TrueTone, una tecnología que ya habíamos visto en el iPad, permitiendo que la pantalla tome tonalidades más cálidas de forma automática para evitar la fatiga visual.

La cámara mantiene las especificaciones del 7 Plus: trasera doble con 12 megapixeles, con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.8 y una delantera con 7 megapixeles, pero que demuestra un cambio significativo con el llamado modo retrato.

A pesar de ser una versión Beta la actualización del modo retrato es impresionante y creo la mejor opción que hay en el mercado para fotos con fondo fuera de foco: ahora puedes elegir hasta tres distintos modos de iluminación, como luz de estudio fotográfico que, literal, iluminan el rostro como si hubieras dispuesto un set de luces al momento de tomarla, otra es luz de contorno que crea un efecto con mejor contraste al objeto principal y reflector es el tercer modo, el cual manda el fondo a un negro profundo manteniendo solo al objetivo principal iluminado, éste crea un efecto dramático que si se escoge bien el lugar puede hacer las mejores fotos artísticas que hemos visto en un iPhone; al final está el modo reflector blanco y negro, que es el mismo solo que quita el color.

El nuevo iPhone 8 Plus permite la carga inalámbrica, algo que no pudimos probar pues aún no estaban disponibles en México los cargadores de este tipo cuando Apple nos dio la unidad para la reseña, pero no habrá, al menos de momento, un accesorio oficial de Apple para esta función sino que serán fabricados por terceros; hay que recordar que este tipo de carga es muy lenta, así que solo es una buena opción para la mesita de dormir o el escritorio en la oficina. También está habilitada la carga rápida en el 8 Plus que, según Apple, permitirá ir de cero a 50 por ciento en 30 minutos, pero tampoco tuvimos la oportunidad de probarla, pues si quieres usarla necesitas un cable extra que se vende por separado de USB-C a Lightning y un cargador de 29 vatios como el que usan las nuevas Macbook.

El iPhone X, si bien viene con grandes mejoras y nuevas funciones, será este año la versión de lujo de Apple, el flagship del décimo aniversario, pero no el indispensable para el usuario fiel de la marca. El iPhone X no compite con el 8, es otro nivel de teléfono que será espectacular en diseño, pero que no tiene porque opacar al 8 que con todo lo que tiene, que es el digno representante de todas las generaciones de iPhone que han posicionado a la compañía dirigida por Tim Cook como una de las mejores del mundo.

