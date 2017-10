El humilde CEO

Las compañías de Silicon Valley, esas que han liderado la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios de siglo XXI, han creado una imagen muy clara alrededor de las personas que las dirigen y trabajan con ellas: somos jóvenes, sencillos y odiamos las corbatas.

Apple, Facebook, Twitter y, por supuesto, Google, han cambiado el estereotipo del alto ejecutivo, del CEO que viste un traje de miles de dólares, a una persona con jeans, camisa desfajada y tenis, que podría tomarse un café de Starbucks junto a ti sin que te enteres que tiene miles de millones de dólares en su cuenta bancaria.

Pero también esa pose es a veces un poco artificial, al menos cuando los encuentras en los eventos de lanzamiento de productos, como muchos en los que he tenido la oportunidad de estar, y el look desenfadado no concuerda con los PR ninjas y guardaespaldas que acompañan a los geekstar.

Normalmente cuando logras estar cerca de cualquier gran CEO de Silicon Valley o fundador de estas startups que hoy controlan el mundo, un enjambre de expertos en relaciones públicas —PR ninjas, como les llamo—piden con la mayor amabilidad, o con una mirada, que debes alejarte de él, al mismo tiempo que un equipo de seguridad muy discreto está ahí y sabes que tiene los ojos puestos en ti, listos para impedir cualquier intento de entrevista, pregunta o acercamiento más allá de un “hola”.

Pero esta semana conocí a un CEO que definitivamente no es una pose ni tiene a ese equipo de PR o de seguridad detrás de ély que definitivamente me sorprendió con su actitud.

Luego del lanzamiento de sus nuevos productos de hardware en San Francisco, California, Google nos invitó a los periodistas que cubrimos el encuentro a sus oficinas en esta ciudad.

La plática con distintos vicepresidentes y encargados de productos fue enriquecedora e interesante, pues siempre es una gran oportunidad platicar con gente como Gummi Hafsteinsson, uno de los ingenieros responsables del perfeccionamiento de Siri antes de convertirse en la voz oficial de Apple y del desarrollo del asistente de voz de Google desde sus inicios, es decir, una de las personas que ha estado detrás del desarrollo de la asistencia virtual tanto de Android como de Apple, y que sin él tal vez no existiría ese “ok Google” o “hey Siri” que usamos todos los días.

También platicamos con Mario Queiroz, el padre de Chromecast, ese artefacto de Google que ha convertido en dispositivos de streaming de música a cualquier bocina con una entrada de audio miniplug o a las televisiones en smart con tan solo un gadget que se conecta fácilmente vía HDMI. Encargados del lanzamiento de los nuevos teléfonos de la compañía, Pixel 2 y Pixel 2 XL, ambos coincidieron —durante las mesas redondas en las que estuvimos— en una misma cosa: lo que hacen es para mejorar la experiencia del uso de los gadgets para cualquier persona y mejorar su vida.

Suena a discurso trillado y de guión, pero la manera en la que lo dicen y lo platican es tan apasionada que te das cuenta que estos tipos no son una pose.

Independientemente de lo que platicamos sobre los nuevos productos de Google —que lamentablemente no llegarán a México por una cuestión de estrategia de mercado— su actitud y forma de transmitir su pasión por la tecnología es sorprendente.

Pero la cereza del pastel llegó después, pues antes de irnos y dejar las oficinas, un tipo nos abrió la puerta del Google Café y nos dio el paso, nos saludó, se detuvo a intercambiar algunas palabras con nosotros mientras llevaba su café y nos dio las gracias por estar ahí. Un tipo normal, un empleado más de Google que se dio el tiempo y la amabilidad de saludar a unos visitantes en sus oficinas sin saber si éramos periodistas o empleados, invitados o clientes.

Era Sundar Pichai, el CEO de Google, quien sin séquito, baja por un café y se forma como cualquier otro empleado, y me hizo pensar que tal vez esta empresa si es real respecto a su filosofía y forma de hacer las cosas, al menos este CEO no es ninguna pose y esperemos que siga transmitiendo eso a la compañía que dirige.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes