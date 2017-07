Un día de 25 horas

Conducir un auto sin tener que tocar el volante, pisar el freno o el acelerador es cada vez más una realidad que están cerca de realizar compañías que se dedican a construir y desarrollar nuevos vehículos y crear ese mundo de ciencia ficción que pensamos solo existiría en las películas o libros.

Pero con una tecnología de este tipo, cada vez más tangible, los problemas de la “comodidad” vienen de la mano con los avances en desarrollo y una de las principales preguntas que se hacen las marcas de coches es ¿qué hará la gente en un auto que se maneje solo y cómo empleará ese tiempo libre?

Esta semana en Barcelona, España, Audi presentó su vehículo nivel 3 de autonomía A8. Fuera de las súper especificaciones para que sea uno de los más avanzados respecto a la capacidad de circular por las calles sin intervención de un conductor, y de que para que realmente sea autónomo primero se debe desarrollar una red eficiente, al menos 4.5G, para que sea un verdadero IoT, la compañía presentó un proyecto que es igual de disruptivo que la tecnología del vehículo.

La hora 25 es el nombre de la investigación de Audi junto con el Instituto Fraunhofer, que intenta encontrar, con mayor certeza, el tiempo adicional, esa hora de más al día que los conductores obtendrán al no tener que manejar su auto de camino a casa o a la oficina.

De acuerdo a esta investigación, en Estados Unidos el conductor de un vehículo pasa en promedio 50 minutos manejando, perdidos, totalmente desperdiciados en poner atención en el camino, cambiar velocidades o estar pendiente de no chocar, tiempo que en unos años —cuando realmente el IoT llegue y los autos sean totalmente autónomos— se tendrá que tener claro qué se hará durante esa hora 25.

Audi ha pensado en todo, desde una televisión con programación On Demand, hasta publicidad en los vidrios, pero obviamente esto es solo el proyecto de investigación, el prototipo de qué pasará con esa hora. Para ese momento los millennials ya tendrán el suficiente poder adquisitivo para llevarse un súper Audi y podrán aprovechar no tener que manejar.

El estudio puso a 30 jóvenes, nacidos después de 1980, en una especie de simulador de un vehículo totalmente autónomo, conectados a un casco Kubrickian EEG, para medir las ondas cerebrales ante determinadas situaciones que causarían cierto estrés y definir qué sería lo mejor para entretener o aumentar la productividad de estos consumidores dentro del coche del futuro.

¿Será Netflix on Car la siguiente gran app del entrenamiento donde haya series que se estrenen en exclusiva en tu auto? ¿Las compras online serán contextuales dependiendo de por donde circules y te muestre los productos de la zona donde circulas? ¿Los vidrios del auto serán la nueva pantalla de tu computadora para que no dejes de trabajar de camino a la oficina o antes de llegar a casa?

Todas esas preguntas no serán resueltas fácilmente, pero proyectos como La hora 25 son un buen inicio y que una compañía como Audi, que será sin duda una de las que empiecen a tener este tipo de vehículos en las calles más pronto, tengan claro qué hacer con las personas que no manejen, habla de que no solo se centran en el coche sino en el usuario final.

El futuro de las películas no es ya un destino distante, es el presente de todo lo que usamos, y el internet de las cosas es algo que tendremos que aprender a usar, a vivir con él, a que se haga parte de nuestras vidas —como cuando los celulares empezaron a estar en el mercado—, así que terminando de leer esta columna y antes de subirse a su auto, por qué no piensan ¿qué hacer con esa hora extra que dará la tecnología?

