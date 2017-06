Realidad virtual en un México conectado

Conocer lugares que jamás hemos visitado, entender la historia yendo a otro tiempo y lugar, superar fobias, vivir las noticias —no solo verlas— o visitar otros planetas y mundos de fantasía es lo que la realidad virtual ha logrado poco a poco con tecnologías que empiezan a llegar cada vez más a la población en general.

Justamente, para poder acercar éstas más a las personas en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó esta semana, junto con Samsung, un programa que permitirá a cualquiera no solo conocer, sino incluso desarrollar proyectos con esta y otras nuevas tecnologías.

Esta colaboración será a través de la iniciativa Puntos México Conectado, una red gubernamental de 32 centros comunitarios que ofrece desde hace un par de años entrenamiento y educación digital gratis y que tiene sedes en cada estado del país. Samsung donó más de mil equipos, entre ellos destacan los visores de realidad virtual Gear VR, las cámaras de realidad virtual Gear 360 y, por supuesto, los teléfonos Galaxy S7 Edge, que permitirán que se eduque digitalmente a cualquier asistente a estos centros.

Todo el programa incluye entrenamiento de realidad virtual, aprendizaje en operación y reparación de los artículos de dicha empresa y, finalmente, en evolución de los mismos, estos cursos serán impartidos en los Puntos México Conectado con la ayuda de técnicos de la Universidad de Nuevo León, quienes darán las clases con asistencia de los productos y manuales de Samsung cada trimestre. El programa comenzará el 7 de julio en la Ciudad de México y será replicado en los otros 31 centros antes de que finalice el año.

Además se realizará un concurso que servirá como plataforma para mostrar los conocimientos adquiridos durante sus sesiones de entrenamiento, con la oportunidad de ganar diversos premios.

Cabe destacar que esto no es una simple acción de mercadotecnia de parte de Samsung ni una excusa más para gastar el presupuesto o ganar votos para 2018, sino un proyecto que, creo, realmente puede ayudar a que más personas logren no solo entender, sino ser creadores de la tecnología en el país.

Me llamó la atención que durante la presentación de este proyecto una de las muchas personas que asisten a estos centros se acercó a mí y me dijo: “Deberían hablar más de esto en los medios. Yo tengo 48 años y llegue aquí con miedo de prender la computadora, no sabía cómo usar mi smartphone; hoy estoy programando robots y quiero hacer realidad virtual”.

No era un palero puesto ahí, sino un administrador de empresas que en su tiempo libre decidió un día ir a uno de estos Puntos México Conectado y aprendió desde lo básico de una PC hasta robótica.

Es la primera vez que veo algo así en nuestro país y muy poco se habla de este proyecto del gobierno federal que, honestamente, está logrando que la brecha digital sea menor entre todos en el país.

Definitivamente, le daremos seguimiento a este proyecto de Samsung, pero no solo eso, sino que descubriremos esas historias de miles de personas que en un par de años han logrado entender la tecnología, mejorar su vida gracias a ello y crear algo con la intención de superarse y hacer un México más preparado, más competitivo y más geek. Enhorabuena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Samsung por esto.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes