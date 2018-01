Un CES ‘inteligente’

Hace ya una semana que terminó el CES, la expo más importante del mundo de la tecnología, pero es tanta la información, los productos y los lanzamientos que a veces es imposible poder sacar todo lo que ahí se vivió en tan pocos días.

La indigestión de datos y gadgets puede durar al menos un mes, en lo que analizas y vuelves a revisar detalles de cada marca, de cada televisión, refrigerador, cámara, bocina, proyector, procesador y un sinnúmero de cosas que pasan en Las Vegas, pero que a diferencia del viejo dicho, lo que pasa en CES se va a todo el mundo.

Este año para algunos fue un CES flojo, sin grandes lanzamientos o anuncios que hicieran temblar a los consumidores, pero es que a veces no es un solo gadget el que provoca el cambio, sino una tecnología. Y ahora, sin duda, la inteligencia artificial y el internet de las cosas tuvieron los reflectores, no porque no hubieran hecho su aparición en años anteriores, sino porque son algo que cada vez está más en las casas de los usuarios, en los teléfonos y en las computadoras, pero además este año esas tecnologías se presentaron como el futuro, perfeccionándose en unos cuantos meses, no años.

Todas las marcas hablaron de esas dos tecnologías, todas presentaron productos que prometen no solo conectarse a internet, sino hablar de manera casi humana con sus usuarios, de anticiparse a sus necesidades, de lograr crear el mundo de Los Supersónicos de una vez por todas.

LG por ejemplo, presentó DeepThinQ, que desde el año pasado empezó a ser desarrollado y se puso en marcha en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la compañía, en Corea, con la intención de dar un fuerte impulso a la investigación en este tipo de tecnología.

Lo interesante de su propuesta y que la hace distinta a otras marcas que trabajan en ecosistemas cerrados es que DeepThinQ permite a los desarrolladores de productos aplicar la tecnología deep-learning en futuros productos y en una gama más amplia, pues se integra a plataformas Android, Linux y webOS. Estos gadgets van desde smartphones hasta electrodomésticos que poco a poco integrarán inteligencia artificial.

Toda esta tecnología se verá reflejada en funciones inteligentes de reconocimiento de voz, de video y sensores para detección de espacio y cuerpo humano, todo desarrollado con datos compilados a partir de los hábitos de uso de los usuarios.

Esta plataforma DeepThinQ se va educando usando servidores en la nube para volverse más inteligentes con el tiempo. LG comenta que, por ejemplo, el aire acondicionado aprende los patrones de vida de los clientes a lo largo del tiempo y enfría la habitación automáticamente a la temperatura preferida por el usuario. En el automóvil, la tecnología cabin monitoring aprende las expresiones faciales y los gestos del conductor y reconoce el momento en que éste comienza a sentirse somnoliento para despertarlo y evitar accidentes. Eventualmente, ThinQ podrá ajustar automáticamente la música, la iluminación o aire acondicionado al conocer a los pasajeros que con mayor frecuencia ocupan el automóvil y crear espacios de conducción personalizados.

Así que aunque algunos creen que este CES fue demasiado conceptual y de pocos productos espectaculares, lo cierto es que será el que recordaremos como el inicio de la verdadera casa del futuro que será la del hoy para muchos usuarios y pronto para todo mundo.

fernando.santillanes@milenio.com

Twitter: @santillanes