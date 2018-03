Barcelona y la inteligencia artificial

Cada año, el Mobile World Congress en Barcelona (MWC), España, convierte a esta ciudad en la capital geek del mundo con lo último en telefonía celular y, desde hace ya algunos años, también es el escenario de lo más avanzado en soluciones de movilidad, startups de apps, robótica, redes 5G y, por supuesto, inteligencia artificial (IA).

Y es que la IA no es algo que ya esté solo en los grandes proyectos y desarrollos de agencias como la NASA o grandes centros de investigación. La IA está en los chips que empiezan a llegar a los smartphones que ya se venden y tenemos a nuestro alcance, en el software que se usa en la nube. Poco a poco nos acostumbramos a la combinación de esa tecnología y el machine learning para que los asistentes virtuales nos den opciones para hacer más productivo nuestro día a día.

En este MWC 2018, Huawei le dio un giro a su chip Kirin 970 que está dentro del teléfono Mate 10, al lograr que la IA de la unidad de procesamiento neuronal del chip utilizará su capacidad de identificar miles de objetos por segundo para que un auto, un Porsche Panamera, fuera autónomo al ser capaz de no solo de ver, sino de entender y diferenciar objetos o seres vivos como un perro o un gato, una pelota y una bicicleta. Que el vehículo aprenda a tomar el curso de acción más apropiado.

El proyecto RoadReader, de Huawei, hizo que este vehículo diera una vuelta y de forma autónoma identificará y evadiera obstáculos en su camino. Todo utilizando el mismo chip que hace que el teléfono optimice el uso de batería, tome mejores fotografías y se mantenga rápido a pesar de las aplicaciones abiertas.

Por su lado LG, también decidió decirle al mercado que está en el camino por el desarrollo de la IA en su teléfono V30S que integra su plataforma ThinQ, con la misión de convertirse en una compañía centrada en promover la inteligencia artificial como una tecnología accesible y menos intimidante.

El V30S utiliza esta IA primero en la cámara con tres nuevas funciones inteligentes: AI CAM, QLens y Bright Mode. La primera para lograr el mejor ajuste automático para cada fotografía, identificar cada objeto en el cuadro; la segunda, permite capturar un elemento de interés mediante un código y obtener información sobre dónde comprarlo en línea con el precio más bajo y recomendaciones de productos similares; el tercero, permite medir no solo la luz ambiental —como la mayoría de las cámaras de los smartphones— sino que mediante algoritmos con inteligencia artificial ilumina las imágenes por un factor de dos para obtener mejores fotografías sin ruido.

Una característica interesante de uso de los asistentes inteligentes —como Google Assistant que se ha empezado a convertir en estándar en cientos de dispositivos— es el giro que le ha dado LG con una nueva particularidad llamada Voice AI, que permite a los usuarios abrir aplicaciones y cambiar ajustes utilizando únicamente comandos de voz. Al trabajar con el Asistente de Google, los comandos de voz exclusivos de LG eliminan la necesidad de buscar opciones en el menú y permiten la selección directa de funciones específicas.

Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo la IA está llegando con más fuerza a nuestros teléfonos que, ahora sí, parece que serán inteligentes y no solo de nombre, lo cual nos deja un reto, pues si bien hace toda la vida más fácil y productiva, espero que no muchos lo tomen como una excusa para hacerse más flojos, por así decirlo, porque a veces estas apps crean el fenómeno de que dejemos de pensar como antes. Vean el ejemplo de muchas personas que antes sabían perfecto la mejor ruta para ir a un lugar en su auto, la más rápida y a qué hora había más o menos tránsito. Ahora muchos no pueden ir a un lugar conocido sin usar Waze y sin él se sienten perdidos.

