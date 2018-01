La marcha que puede cambiar a México

El uso discrecional de recursos públicos por parte de gobernantes es una práctica muy perversa y criminal, pero muy común en todos los niveles del gobierno. Todos lo sabíamos desde siempre, la transparencia y deshonestidad de nuestros gobernantes es el común denominador con unas muy, pero muy pocas excepciones.



Pero así como es vox populi lo anterior, pocas veces se había podido documentar, y sobretodo salir a la luz pública el detalle de dichas operaciones, por eso lo que acaba de suceder en Chihuahua hace unas semanas, marcara un antes y un después. La triangulación de recursos entre el Estado, Hacienda y el PRI, nos enseña la discrecionalidad e impunidad de que gozan.



Como dije esto no es nuevo y pasa en TODOS los estados, a manera de ejemplo, en Coahuila nos saquearon por muchos miles de millones de pesos, que se sabe fueron a parar en campañas políticas en varios Estados y sobre todo a la Presidencial del 2012 y de premio, acabo de presidente del partido en cuestión. De todo lo anterior y a pesar del tamaño del fraude, en Coahuila y en México, todavía no hay culpables



Menciono este caso, pues ese lo vivimos cerca, pero también en casa vimos como aquí el municipio destino parte de los recursos en la pasada campaña para gobernador, con las consecuencias que resaltan a la vista, la ciudad es un desastre por donde se le vea.



Por eso que un Gobernador tenga que desafiar abiertamente al Gobierno Federal es de aplaudir, exigiendo se aclare el recurso que fue a dar al PRI, más otro faltante de 700 millones que simple y sencillamente no le mandaron por que no se les dio la gana, risiblemente dicen que les dieron la cuenta bancaria equivocada y una tercera exigencia, que la PGR gire las ordenes de aprensión contra el ex gobernador, al cual se le fincaron varias denuncias y a nivel Federal se hacían los desentendidos.



No es posible que a la Federación, quien debiera ser imparcial, sea cómplice.



Enfrentamos una situación muy delicada tanto interna como externa, la corrupción e impunidad como nunca antes, la economía no pasa por su mejor momento, la inflación sin control, las elecciones, el TLC, más las diarias Trumpejadas, nos obligan a ser mucho más cautos.





