El Moreirato llega a su fin, si, a solo 17 días de distancia, habrá cambio en el Ejecutivo Estatal y la dinastía Moreira, por lo menos la de apellido terminara.

No sabemos quién llegue al cargo, pues por increíble que parezca, a más de 5 meses de las elecciones no tenemos un ganador, mientras el INE y el TRIFE, se pasan la pelota como niños chiquitos, de que un partido gasto 100 pesos más o menos, o que si la camioneta que uso tal o cual candidato, era prestada o rentada, o si estaba rotulada o no. Es increíble, discutiendo menudencias, cuando de TODOS sabemos que se gastaron cantidades millonarias de dinero, sobretodo público y privado en las campañas. ¿Y que de las demás irregularidades?

A partir del 1 de diciembre quién sea que llegue a la silla del Ejecutivo Estatal, ya no llevará por apellido Moreira, por lo que se pondrá fin a un período muy cuestionado, donde Coahuila brilló en el escenario nacional e internacional, sobre todo por sus escándalos de seguridad, económicos, de corrupción, impunidad y de nepotismo, si bien ahora presumen la creación de empleos, los cuales son bienvenidos, todavía son de muy bajo perfil y si neteamos la pérdida de empleos de los primeros seis años, la verdad nos salen debiendo muchos; también digno de señalar, sobretodo en la Laguna, la fuga de cerebros que hemos tenido, donde los jóvenes, incluso hasta de 40 años, han tenido que emigrar para encontrar nuevas y mejores oportunidades que aquí se les negó.

Quien quiera que llegue a la tan ansiada silla, esperemos que gobierne de frente a la sociedad, no para sus cuates solamente, tendrá que escuchar muchos reclamos pendientes, tendrá que explicar los pormenores de la tan nefasta deuda y saqueo de que fuimos objeto; tendrá que gobernar para todos y no solo para sus lideresas y su base electoral, a los que tienen que comprar ante la falta de resultados de gobierno.

Se cierra una etapa muy obscura en este gran Estado, que está cansado de espejitos y falsas presunciones, servicios mediocres, de empresas fantasmas y casas blancas, de saqueos, de ciudades que parecen zona de guerra, ej. Torreón. Ya se ve la luz al final del túnel, esperemos que sea el amanecer y no un tren en sentido contrario.







