La chuza de Odebrecht

Aunque este caso ya lleva en medios varios meses, vaya manera de exhibir la cínica y burda corrupción latinoamericana de la que México, por más que esconda la cabeza como los avestruces está más que involucrado. Todo el circo que vivimos la semana pasada con la remoción del fiscal de la FEPADE, no es más que vistos de esta situación que va en camino de ser el escándalo del siglo:

La casa blanca, Grupo Higa, Oceanografía, el socavón, las empresas fantasmas, no las de Coahuila, sino las federales, etc. podrían verse reducidos a juego de niños, si el escándalo de esta constructora estalla como debería de ser.

Odebrecht, constructora de origen brasileño se dedicó, al muy clásico estilo mexicano, a conseguir obras en Latinoamérica repartiendo millones y millones de dólares a los gobernantes con decisión en sus contratos.

En Brasil ya le costó el puesto a la Presidenta Rousseff, al ex presidente Lula da Silva e incluso el actual Presidente está señalado, el Perú dos ex presidentes están involucrados, también en Panamá, Colombia, el Salvador, Argentina y así podríamos seguir nombrando Presidentes y países, ¿por qué no México?

Aquí se dice que por lo menos hay diez millones de dlls, que se dice recibió un ex director de Pemex y que estos pudieran haberse ido a financiar parte de la campaña presidencial del PRI en el 2012; el gobierno minimiza la situación, aunque Presidencia admite que el entonces candidato, se reunió al menos una vez con el dueño Marcelo Odebrecht y también visto desde otro punto de vista, si por algo brilla Pemex, es por la corrupción, ahí la rapiña está a todo lo que da

No es nuevo de que constructoras se involucren en actos de corrupción coludidas con gobernantes en turno, lo tenemos a nivel municipal, estatal y federal, lo que distingue este caso, es que por más que lo nieguen, la investigación está siendo llevada por el gobierno de Estados Unidos y hoy por hoy, las relaciones con nuestro vecino del norte no son las mejores. }

Por lo pronto, esta situación tiene al país sin tres fiscales, el Fiscal General (PGR), el Fiscal Anticorrupción, así cono el Fiscal para atender delitos electorales, FEPADE, como si el país estuviera para darse esos lujos, ¿hasta cuándo?





