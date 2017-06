Perro no come Perro

Impunidad.- Excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Así refiere Wikipedia a la impunidad, causa de todos los problemas de este país, donde la arbitrariedad, es la regla. Existe una máxima atribuida a Benito Juárez que es lapidaria a los políticos mexicanos, “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas”

Terrible frase pero cierta, que se puede aplicar en la historia de México, donde la impunidad y la corrupción van de la mano, haciendo que este país vaya dando tumbos, sin poder salir adelante devorado por una clase política voraz que no tiene llenadera.

Sin vergüenza alguna, exhiben ante los la sociedad todas sus infamias, sus incapacidades, ineptitudes, corruptelas, soberbias, siempre acompañadas de sus inexplicables riquezas, suntuosas propiedades, cuantiosas cuentas bancarias surgidas de la infinidad de cochupos y raterías de todos los días, que no tienen límite.

Vemos como se roban elecciones al por mayor, con tal de no ceder el poder y mucho menos tener que rendir cuentas a la sociedad que dicen gobernar. Claro que les preocupa que llegue gente ajena a ellos, pues sin duda y fácilmente, les destaparan la cloaca en que convirtieron los recursos públicos que manejaron como si fueran de ellos.

Traigo todo lo anterior pues justo después del cochinero de elecciones que todavía están en veremos, en Coahuila el Ejecutivo Estatal, que perdió oficialmente la mayoría en el Congreso, emite un improcedente y tardío proyecto de un Sistema Estatal Anticorrupción a modo, esto para tapar todas las tropelías y fechorías que se cometieron estos últimos doce años.

Similar a lo que su hermano hizo hace casi seis años al nombrar un fiscal y un administrador de las finanzas públicas, de manera transexenal para cuidarle las espaldas, solo que ahora este quiere imponer un Fiscal Anticorrupción a modo para protegerlo.

Pretende que toda la fiscalización siga bajo su control, como si él y su equipo, hubieran sido ejemplo de transparencia, eficiencia y honradez. Así como el Benemérito tuvo su frase, los actuales quieren imponer la suya, Perro no come Perro, pero no tienen calidad moral, es la sociedad quien debe fiscalizarlos a ellos.







