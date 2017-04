Congreso Nacional Ciudadano

Por un tiempo he seguido por las redes a Gilberto Lozano, regiomontano organizador del www.congresonacionalciudadano.org que ya tiene 3,222 célulasciudadanas con más de 1,700,000 seguidores. Ellos buscan el 4% de la población, que es la cantidad necesaria para generar un cambio social.

Durante este tiempo he visto y escuchado sus propuestas para que este país salga adelante; también me he enterado de las intimidaciones de las que ha sido objeto por parte de diversas autoridades. Su pecado, criticar el podrido sistema político mexicano.

El Congreso propone 25 mandatos que son:

1 No dinero a partidos políticos, 2 Cero dinero en propaganda política, 3 No al fuero, 4 Cero dinero público a sindicatos de estado, 5 No pensiones a ex Presidentes, 6 Máximo 250 Diputados y 32 Senadores, con sueldo de 10 salarios mínimos al mes, 7 Salario mínimo de $2,000 a la semana, 8, Precio de la gasolina y luz al mismo precio de Texas, 9 Candidatos deben prometer eliminar por lo menos 9 Secretarías de Estado, 10 Expropiar bienes de políticos que no puedan demostrar su legítimo origen y si no, a la cárcel, 11 Ningún sueldo de Regidor o Diputado local, mayor al salario mínimo, 12 Pena capital a servidores públicos corruptos, 13 Las reservas no deben ser en dólares, sino en oro y plata, el dólar es un papel que no vale nada, 14 Recuperar nuestro oro y plata, 15 Servicios de salud manejados por médicos y enfermeras asegurando servicios de calidad, 16 No solicitar préstamos, 17 Regidores electos, 18 Voto libre y abierto, 19 En recursos inagotables, libres concesiones, energía telecomunicaciones, 20 Pena capital a pedófilos, secuestradores, violadores y asesinos múltiples, 21 Cero importaciones de maíz en 10 años hasta recuperar el campo mexicano, 22 Desregularizar apertura de empresas, 23 Vocación turística, 70% de los ingresos por turismo se queda en México, 24 Procuradores y jefes de la policía electos y que no dependan del poder ejecutivo, 25 Si no logran por lo menos 80% de esto en un año, se van de inmediato.

Propuestas interesantes para un cambio, podremos no estar de acuerdo en todos los puntos, pero tenemos que aceptar que el Sistema Político ya no sirve en este país.





feroyo@hotmail.com