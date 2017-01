Arrodillan al PRI en Coahuila

El pasado mes pasará a la historia como un mes con el ambiente muy caldeado en la historia política de Coahuila. La cuestionada gestión del Moreirato, la hegemonía por 87 años, las condiciones de inequidad dentro del partido oficial en el proceso electoral, el descarado apoyo por parte del Gobierno del Estado a la candidatura de Miguel Riquelme, y la escandalosa reaparición de Moreira I, provocó reacciones no vistas antes.

De entrada uno de los precandidatos, Javier Guerrero, en un acto de congruencia política ante tal inequidad, renunció a su partido después de 37 años de militancia, por lo que decidió irse por la vía de una candidatura independiente, para seguir en la contienda.

Pero las situaciones irregulares dentro del partido oficial, no paran, se ventilaron pláticas vía mensajes telefónicos, del Presidente de la Fundación Colosio y principal operador político del Gobernador, David Aguillón, con uno de los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, donde claramente exhibe su control sobre dicha persona.

También salió un audio donde el Secretario de Desarrollo Social del Estado, alecciona a los Coordinadores de la dependencia, que el Jefe político en el Estado, ha tomado la decisión de trascender en la figura de Miguel Riquelme.

Pero lo que opacó lo anterior, fue la protagonista y ruidosa intrusión del Ex Gobernador Moreira I, en la escena política, esto con una serie de entrevistas y filtraciones, en las que no deja títere con cabeza. Presume de una “gran” gestión como Gobernador, desconoce la corrupción de sus allegados, ironiza la mega deuda que heredó y trae quebrado al Estado; también dramatiza con las obras realizadas y se dice víctima de la violencia, la que casualmente, el tolero. Manifiesta querer participar en las elecciones para diputado local con el Partido Joven y advierte al PRI Nacional de expulsarlo del Estado si hubiere represalias en su contra. También amenaza que va a poner en su lugar a los traidores, y que su hermano, Moreira II, al que de “cabrón” no lo baja, es un traidor.

Sin duda, todo lo anterior es resultado del mal llamado Moreirato, que trae de rodillas a su Partido y hasta al mismísimo Presidente de la República. ¿Por qué será?





