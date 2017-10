En 2006, cuando le robaron las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Al diablo con sus instituciones”, con lo que quiso decir que los funcionarios públicos que detentan el poder utilizan las instituciones del Estado, en su particular beneficio y en el de su grupo; interpretando las leyes a su antojo, manipulando los procedimientos legales en perjuicio de su contraparte y dando sentencias en su favor.

Pero el sistema tergiversó esa expresión de “Al diablo con sus instituciones”, y movió todo su aparato burocrático y publicitario para desprestigiar a AMLO, diciendo que el había dicho “Al diablo las instituciones”; lo cual no fue así; pues él aprendió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que las instituciones son las que hacen posible que el Estado, funcione, y que los hombres y mujeres que están al frente deben ser hombres de leyes y no de consignas políticas, y actuar solo conforme a una divisa: servir a los gobernados, a los ciudadanos, a la población toda sin distingo alguno, con la mayor eficiencia con todos los recursos humanos, técnicos y financieros, con absoluta honradez, como él lo hizo como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

En cambio quienes están apoderados del gobierno de la República, y de algunos de los Estados, como Coahuila, en los últimos años han utilizado y están utilizando las Instituciones facciosamente en favor de ellos y de su grupo; como se está viendo con la destitución de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales FEPADE, por consigna de Ernesto Peña Nieto, ejecutada por su flamante encargado de la Procuraduría General de la República PGR, Alberto Elías Beltrán.

El “pecado” por el que el fiscal electoral fue cesado es que informó que Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, lo estaba presionando para que declarara públicamente que no hay ninguna carpeta de investigación en su contra por los multimillonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, cuyos dineros fueron canalizados a la campaña presidencial de PRI-Peña, en 2012; a lo cual se opuso; por lo que pretextaron que el ex fiscal transgredió el Código de Conducta de la PGR, al dar una información. (Conducta esa de encubrimiento de funcionarios delincuentes).

Esa misma utilización facciosa de las instituciones está practicando Lorenzo Córdova, Presidente del Instituto Nacional Electoral INE, al reducir del 10.45% al 1.61% el cálculo del rebase de tope de campaña del PRI-Miguel Ángel Riquelme Solís; con lo que prácticamente está validando elsupuesto triunfo electoral de éste para la gubernatura.





rangut@hotmail.com