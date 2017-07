La corrupcion no se combate con leyes

Como queriendo contentar a la ciudadanía de su enojo porque anticipadamente a que las autoridades electorales den la última palabra sobre quien será el próximo gobernador de Coahuila, el gobierno ya le está dando trato de gobernador, a Miguel Riquelme, lo que “enchila” aún más a la ciudadanía; el gobernador Moreira, ordenó a su dependencia Congreso del Estado, aprobara el Sistema Estatal Anticorrupción SEA, el 29 de junio.

Quiere el gobernador conformar a los coahuilenses indignados por el inexacto resultado de las pasadas elecciones para gobernador, quitándole el fuero a los funcionarios, expidiendo la ley anticorrupción, cambiándole el nombre de Procuraduría General de Justicia del Estado a Fiscalía General, creando el Tribunal de Justicia Administrativa, y otras cuestiones más que forman el SEA.

Y aun así el gobierno no acabó de acallar las voces de los integrantes de la Alianza Anticorrupción Coahuila, que se manifestaron en el Palacio Legislativo, contra el SEA porque su contenido no expresa la voluntad del pueblo, que en este caso fue que a los integrantes de dicho tribunal, no los designe el gobernador, y que además se hubiese incluido la revocación de mandato.

En este sexenio la palabra corrupción está de moda entre otros abusos de autoridad, los escandalosos encarcelamientos de los exgobernadores –solo faltan Humberto Moreira y César Duarte, por lo pronto-, que evidencian la existencia de la corrupción.

No habría necesidad de leyes anticorrupción, si todos los servidores cumplieran con el mandato constitucional del artículo 128 que dice: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Si se quiere ver que el flamante Sistema Estatal Anticorrupción, no es una más de las “faramallas” del gobernador, es cuestión de que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, no se corrompan, no acaten su consigna, sino que resuelvan los juicios de nulidad de la elección del gobernador, con estricto apego a derecho y en base única y exclusivamente a las pruebas.





rangut@hotmail.com