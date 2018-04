Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, Partido Encuentro Social PES y Partido del Trabajo PT, denominaron su alianza “Juntos Haremos Historia”; porque de ganar, principalmente la Presidencia de la República, se empezará a realizar la cuarta gran transformación de México.

La primera fue el cambió de nuestro país de dependiente del gobierno de España, a independiente, a soberano, a tener su propio gobierno, a darse sus propias leyes, a aprovechar las grandes riquezas naturales, a constituir una nación con identidad propia con base a su idiosincrasia, sus costumbres y sus aspiraciones.

La Independencia no se logró de la noche del 15 al día siguiente 16 de septiembre de 1810; sino que se obtuvo en once años once días, el 27 de septiembre de 1821; después de que Hidalgo y Allende, la iniciaran; Morelos la continuara, y Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, la consumaran.

La Reforma, el movimiento comprendido por la Constitución de 1857, la Guerra de tres años, la intervención francesa de 1862, el imperio del austriaco Maximiliano de Habsburgo, las Leyes de Reforma y el triunfo de la República, en 1867; encabezado por los liberales al mando de Benito Juárez; y con lo que se creó el estado mexicano moderno; principalmente por la separación de la iglesia del Estado.

La Revolución mexicana de 1910, encabezada por Francisco I. Madero; que liquidó la perpetuación en el poder de unos cuantos encabezados por Porfirio Díaz, quien ya llevaba más de 30 años consecutivos en el gobierno; y cuyos objetivos del sufragio efectivo no reelección, derechos de los trabajadores y campesinos, cambios en la educación, aseguramiento de los bienes nacionales, eliminación de los caciques y jefes políticos, municipio libre, y otras demandas populares más, quedaron garantizados en la Constitución de 1917.

Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y los títeres de éste: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, desviaron los objetivos de la Revolución; pues a todos ellos los movía más el interés personal y de grupo, que servir a México.

Hasta que en 1934 el general Lázaro Cárdenas, desde la Presidencia de la República, retomó los objetivos de la Revolución y la Constitución, y mejoró las condiciones de vida de las grandes mayorías; volviéndose a olvidar desde Miguel Alemán Valdés, hasta Enrique Peña Nieto.

Ahora para lograr está cuarta gran transformación de México, la coalición “Juntos Haremos Historia”, pacíficamente deberá superar el miedo, las calumnias, la difamación y todo lo que la denigra; pues a quien está enfrentando es a la corrupción y la impunidad, de las que se benefician todos los que están en contra de ella.





