Quienes están al frente de las instituciones las utilizan para sus fines particulares, de grupo o de partido, aprovechándose de la autoridad y de la influencia que ellas tienen; filtrando datos para que los medios los difundan, y al mismo tiempo los articulistas o colaboradores de los mismos, basándose en ellos, los comenten.

Eso acaba de suceder con el Instituto Nacional Electoral, que dejó filtrar la información de que las elecciones para gobernador en Coahuila, podían anularse por haber los candidatos del PRI y del PAN, a ese puesto, rebasado los topes de gastos de campaña.

Inmediatamente algunos articulistas yéndonos en “la finta” del INE, escribimos comentarios sobre la posibilidad de anularse la elección para gobernador; lo que causó júbilo entre la mayoría de los coahuilenses y otros muchos ciudadanos del país, que ven en esa anulación la forma de limpiar esa desaseada elección.

El INE informó que su Consejo General resolvería el pasado viernes 14 de julio, si dictaminaba la nulidad o no; lo que llenó de esperanzas a la sociedad deseosa de que se haga justicia electoral, y la cual empezaría con dicho dictamen; ya que será en primera instancia el Tribunal Electoral de Coahuila, el que valide dicho dictamen, y en última instancia será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que diga la última palabra.

Pero no; ese gusto duró muy poco; púes ahora el INE salió con que será hasta el lunes 17 de julio, cuando dictamine si hubo o no rebase en el tope de gastos de campaña, y se dan las causas de la nulidad de la elección de gobernador; pretextando que no les alcanzó el tiempo para emitir dicho dictamen; cuando todo mundo sabemos que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo.

Eso hace sospechar que los Consejeros del INE, pospusieron su dictamen por consigna política; lo que evidencia una vez más que los funcionarios en México, juegan con las Instituciones, y que a éstas las utilizan facciosamente de medios e instrumentos para fines políticos; cuando por su naturaleza y definición las instituciones son de leyes, de derecho, que quienes estén al frente de ellas deben de obedecer, sin importar partido ni ninguna otra circunstancia; que nos sea para servir a todos sin distingo alguno a absolutamente todos por igual.

La principal causa por la cual el INE no funciona como una Institución, es que sus integrantes fueron designados como parte de las cuotas políticas de los partidos; que son los que finalmente toman las decisiones contra la ley y él derecho.







