Hagámonos justicia electoral

El PRI-gobierno, a través de su Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, pretende hacer una jugada de tres bandas -máxima hazaña del billar-, al revocar la negativa del Instituto Nacional Electoral INE, de inscribir a Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, como candidato independiente a la Presidencia de la República; porque de los 2 millones 034 mil 403 firmas que presentó para su registro, el INE invalidó 1 millón 184 mil 466, quedándole solo 849 mil 937; cuando el mínimo requerido es de 866 mil 593 firmas.



De las firmas invalidadas el 58% fueron apócrifas, 810 mil 995 no fueron encontradas en lista nominal, 158 mil 532 fueron simuladas, 205 mil 721 fueron fotocopias, 23 mil 644 documentos no válidos; y además de los gastos declarados por “El Bronco”, 17.3 millones fueron de financiamiento sospechoso; 1.6 millones de gastos no reportados, 1.1 de pagos a Facebook no comprobados, y uso de dos empresas sospechosas sin registro en padrón de proveedores; por lo que los 11 Consejeros del INE, por unanimidad le negaron el registro.



Pero al ver Peña, que su candidato Meade, no puede alcanzar a Anaya, que está en el segundo lugar de las encuestas, y que desde ese tercer lugar el PRI- gobierno no puede hacerle fraude electoral a AMLO, quien está en el primer lugar, entonces ordenó a Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdés, Mónica Aralí Soto Fregoso e Indalfer Infante González, que como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF revocaran la negativa del registro de “El Bronco”; lo que hicieron dócilmente.



En contra de esa revocación votaron los magistrados Felipe de la Mat aPizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, y la misma Presidenta del TEPJF Janine Madeline Otálara Malassis, quien respecto de “El Bronco”, declaró “se necesita perfil ético y no solo político”; refiriéndose desde luego a que la verdadera política requiere de ética; dejando entrever que cómo era posible que con todas las trácalas e inmoralidades dicho candidato aparezca en la boleta presidencial del próximo domingo 1 de julio.



Otra de las tiradas del PRI-gobierno es que en caso de que no repunte Meade, entonces apoyaría al “El Bronco”, para tratar de llevarlo al segundo lugar y así intentar hacerle fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador; o por lo menos restarle votos a éste para favorecer a Meade.



La inclusión de “El Bronco”, en la boleta presidencial, es para hacernos enojar y desalentarnos para no votar; a lo que todos debemos de reaccionar positivamente haciéndonos justicia electoral por nuestra propia mano acudiendo masivamente a depositar con ella nuestro voto en las urnas.







rangut@hotmail.com