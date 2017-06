SPR Radio, ¿para qué?

El Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) firmaron ayer un convenio para que la programación de Radio México Internacional —una estación del Imer que durante décadas difundió en onda corta y actualmente lo hace por internet— se transmita a través de las dos frecuencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) otorgó al SPR en agosto de 2015, una en Chiapas y otra en Sinaloa.

OPMA y SPR

Está muy bien que las emisoras llamadas públicas establezcan vínculos de colaboración para desempeñar mejor sus funciones; sin embargo, hay un par de preguntas que se plantearon desde que el gobierno de Felipe Calderón creó, en marzo de 2009, el OPMA (Organismo Promotor de Medios Audiovisuales) que en 2014 la administración de Enrique Peña Nieto transformó en SPR: si el Estado cuenta con los canales 11 y 22, en el caso de la tv abierta, y con el Imer y Radio Educación, ¿para qué existe el SPR?; ¿No sería mejor fortalecer y ampliar esos medios —que dependen de la SEP y de la Secretaría de Cultura— en lugar de destinar cuantiosos recursos a uno vinculado a la de Gobernación?

Recordemos que en materia de televisión el SPR y su antecedente, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, crecieron principalmente sirviendo como conductores de la señal de otras televisoras públicas. Actualmente, el SPR cuenta ya con alguna producción propia y opera 26 canales ubicados en 22 estados del país. Pero la pregunta prevalece: ¿no hubiera sido mejor fortalecer a los canales culturales y usar los recursos destinados al SPR —más de 100 millones al año— para convertir a aquellos en verdaderas redes nacionales, especialmente en el caso del 22?

Sin experiencia

En tanto organismo de radiodifusión (es decir, de radio y televisión abiertas), el SPR inicia ahora su participación en la radio con la creación de SPR Radio. El 26 de agosto de 2015, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió otorgar a favor del SPR dos concesiones de radio en la banda de FM: 101.1 MHz en Tapachula, Chiapas, y 103.5 MHz en Mazatlán, Sinaloa, ambas con una duración de 15 años.

Un año después, en agosto de 2016, el director del SPR, Armando Carrillo Lavat, informó en una entrevista concedida al reportero Adrián Arias (La Crónica de Hoy, 29/8/2016) que esas dos emisoras aún no transmitían, pero que lo harían muy pronto, y reconoció, asimismo, que como el SPR no producía programación para radio ni tenía experiencia en ese medio, se apoyaría en el Imer para iniciar la operación de sus dos frecuencias: “Iniciaremos pronto —dijo el director del SPR—; la programación la hemos desarrollado con el Imer, que tiene una gran cantidad de contenidos y nos los van a proporcionar para poder echar a andar estas estaciones. Hay que aclarar que no tenemos un antecedente o experiencia en radio; nosotros empezamos haciendo televisión y estamos partiendo de cero. Por ello estamos acudiendo a otro medio público con quien tenemos celebrados varios convenios de colaboración y con base en eso estamos trabajando la programación y la tecnología”.

Si el SPR no tenía proyecto de programación, cómo fue posible que se le hayan otorgado concesiones para radio: se supone que, al solicitar una frecuencia, debe presentarse un proyecto de programación incluida una “parrilla”.

Cadena nacional

Según Carrillo Lavat, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano aspira a crear una cadena de radio con cobertura nacional, para lo cual ya ha solicitado más concesiones al Ifetel: “(El proyecto) está planeado para ser una cadena nacional, pero es muy incipiente porque apenas estamos solicitando las concesiones y se irán resolviendo en función de qué tanto espectro radioeléctrico esté disponible. Esto va a llevar un tiempo, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe de hacer un estudio detallado de disponibilidad.

“Yo quisiera que todo el proyecto estuviera listo para este sexenio, pero depende de muchos factores que escapan a los deseos e intenciones tanto del SPR, como de sus dirigentes”.

El SPR repetirá, ahora en radio, el esquema que usó en televisión abierta: a falta de contenidos propios y de experiencia en el medio, usará los producidos por otra entidad pública, en este caso el Instituto Mexicano de la Radio y servirá simplemente como conductor de señales.

¿No hubiera sido mejor fortalecer al Instituto Mexicano de la Radio y, sobre todo, a Radio Educación, en lugar de que el SPR haga sus pininos en un medio que desconoce?