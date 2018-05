La CIRT y los candidatos

La edición 2018 de la tradicional Semana de Radio y Televisión que la CIRT organiza anualmente no se llevó a cabo en octubre o noviembre, como es habitual, sino en mayo. Probablemente los radiodifusores consideraron que organizarla después de las elecciones los dejaría fuera de la jugada política; era mejor, por lo tanto, hacerla antes del 1 de julio para lograr por parte de los candidatos a la Presidencia una postura y, de ser posible, un compromiso respecto a dos asuntos de interés fundamental para esa cámara industrial: 1) el “modelo de comunicación política”, que rige desde 2007 y obliga a que la radio y la tv comerciales incluyan en sus transmisiones spots de partidos políticos sin recibir dinero a cambio; 2) el régimen fiscal aplicable a esos medios y que incluye los llamados “tiempos oficiales”.

Y lo consiguieron. Convocados para comparecer ante la CIRT en Expo Santa Fe, CdMx, la semana pasada, todos los candidatos, con algunas diferencias y matices, coincidieron en que deben hacerse cambios en beneficio de la industria de radio y televisión.

Anaya

Ricardo Anaya dijo el 2 de mayo: “Nosotros, dentro de nuestro planteamiento de mejor democracia, hemos venido insistiendo en que tenemos que cambiar el modelo de comunicación política”. Consideró que la excesiva cantidad de spots de 30 segundos en las campañas “ya no funciona (y) a ustedes claro que les afecta mucho, uno (…) por la confiscación de tiempos, pero segundo porque, además, pierden rating, porque cuando en un bloque completo la gente se tiene que soplar tantos anuncios, pues muchas veces le cambia o le apaga y la verdad es que ahí ya estamos perdiendo todos”.

Propuso “compactar los tiempos” destinados a los partidos y que “en lugar de tantos spots de 30 segundos (…) hagamos más debates; (así) se informan los ciudadanos y ustedes liberan también buena parte de su tiempo”. Y sobre la existencia de los “tiempos oficiales” dijo: “Yo creo que se ha abusado, creo que a la industria le está pesando demasiado, creo que es muy injusto”.

Meade

También el 2 de mayo, José Antonio Meade se refirió a la necesidad de “ajustar” el régimen fiscal para que “el sector pueda desarrollarse”. Meade preguntó: “¿Qué es lo que puntualmente deberíamos de hacer en el caso de la industria de la radio y televisión?” Y respondió: “Deberíamos de tener un proceso muy importante de desregulación en términos de la actividad y de desburocratizar la gestión de esos negocios respecto a la autoridad (…) Tenemos, en consecuencia, que cambiar el modelo fiscal, para darle certidumbre y para permitirles utilidad que les genere espacios de crecimiento”.

Sobre el “modelo de comunicación política” afirmó: “No es un modelo de comunicación política razonable y se parece, en cambio, a un modelo sobrerregulado con exceso de rigidez, con poco valor comunicativo y con brutales distorsiones de equidad; (…) no solamente es el hecho de que se les quite espacio (a los radiodifusores) para usarlo para comunicación política”.

López Obrador

En su turno, el 3 de mayo, López Obrador, aceptó que el modelo de comunicación política podría “revisarse” para “compactar el tiempo”, aunque indicó que las posibles modificaciones deberán hacerse con un enfoque en el que “no predomine el dinero”. Se manifestó por mantener el actual modelo de administración de los spots para los partidos (a cargo del INE) con el fin de garantizar que se cumpla con el artículo 41 de la Constitución donde se prohíbe que particulares compren tiempo en radio y tv para apoyar o impugnar a un partido o candidato.

Sobre la posibilidad de disminuir la “carga impositiva” que representan los “tiempos oficiales” para la radio y tv comerciales respondió: “Sí. Vamos a buscar la manera, ya he estado platicando esto con algunos concesionarios, de que se empleen mejor los tiempos oficiales, nosotros no vamos a necesitar de propaganda; (hay que ponerse) de acuerdo en cómo utilizar mejor ese tiempo, que no todo sea política, que no todo sea para alabar al gobierno”. Reunión muy exitosa para la CIRT.