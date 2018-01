AMLO: ‘venezolanización’ e incongruencias

Parece que sí podría haber intervención de un ente venezolano en las elecciones presidenciales de julio, pero no a favor de Andrés Manuel López Obrador, sino en su contra: se trata de Juan José Rendón, un psicólogo nacido en Caracas que se ostenta como “el mejor estratega político de Latinoamérica y uno de los tres mejores del mundo”. Rendón, a quien llaman J.J., declaró lo siguiente a la revista Líder México (enero de 2018): “Haré lo que esté a mi alcance dentro de la ley para que AMLO no llegue a la Presidencia”.

Entrevistado por esa publicación, el venezolano dijo que “adora” a México, pero no aclaró si tiene nacionalidad mexicana; si carece de ella no podría actuar “dentro de la ley” para impedir la eventual victoria de López Obrador porque violaría la Constitución, cuyo artículo 33 indica claramente: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. Si Rendón no es mexicano por naturalización y cumple su propósito de hacer política en nuestro país estaría fuera de la ley.

Rendón respondió así a la pregunta de si “va a trabajar en México” durante el proceso electoral de 2018: “Yo me he preparado todos estos años, desde el 2000 hasta hoy, para eso. Conozco a México muy bien… No puedo estar más listo para servir, trabajar, entender y frenar este peligro.” Y sugirió estar en pláticas para participar en alguna campaña: “Siempre hay conversaciones y apertura… Quien sea que yo asuma la responsabilidad de atender… del PRI, o del PAN, o de cualquier otro partido que no sea Morena, tiene una responsabilidad histórica. Porque es una elección bien difícil, la más competida de toda la historia y la más trascendental…”.

Rendón presume haber asesorado las campañas electorales de varios presidentes latinoamericanos: Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Henrique Capriles, en su natal Venezuela; Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en Colombia; Porfirio Lobo Sosa y Juan Carlos Hernández, en Honduras; Norman Noel Quijano, en El Salvador, e Hipólito Mejía, en República Dominicana. También trabajó en México, aunque no aclaró en que elección, para el PRI y el Panal.

Quiere que lo contraten para las elecciones de este año y por ello hace recomendaciones a los enemigos de López Obrador, por ejemplo que no lo comparen con “el Hugo Chávez radicalizado”, sino con el de 1997-1998 que, según él, ofrecía “respetar la propiedad privada”, las “libertades económicas individuales”, la “libertad de empresa” y el “libre mercado”, promesas que luego incumplió; a juicio de Rendón, AMLO está siguiendo una estrategia similar para ocultar su “radicalismo” porque, dice, “es un lobo con piel de cordero”. Veremos si el PRI, el PAN, o algún otro, siguen el consejo.

E hizo más recomendaciones: “México está listo. Hay espacio para un gobierno populista. Es una responsabilidad de los medios de comunicación, de la clase política, de las clases empresariales, de la sociedad civil organizada, de los académicos, concientizar a la gente… del daño que le haría a México y del peligro que significa para el hemisferio”. Rendón ofrece sus servicios. ¿Alguien lo contratará para que dirija su campaña propagandística en las próximas elecciones?

El estratega venezolano se suma a quienes en fechas recientes expresaron su intención de impedir que López Obrador llegue a la Presidencia, como Vicente Fox que en junio de 2017 dijo: “Si no el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, de que ese cuate (AMLO) no llegue, no queremos otra Venezuela aquí… Yo tengo mis mañas”.

Otro “estratega” que reapareció el año pasado es Antonio Sola, “cerebro” de la propaganda electoral de Felipe Calderón en 2006 y creador de la frase “un peligro para México” alusiva a López Obrador. Sola declaró hace unos meses que le “encantaría hacer la campaña de AMLO” porque el tabasqueño “ha evolucionado... y se ha hecho un candidato mucho más moderado y centrado” (El Universal, 21/III/2017). Sola es español, pero en 2006, curiosamente, se naturalizó mexicano para hacer política.

Nada más falta que Morena lo contrate. Parece impensable, pero ya no se sabe: Sola ya hizo acto de contrición y como AMLO declaró que su partido “tiene las puertas abiertas”, califica para sumarse, por incongruente que parezca.