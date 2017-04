La pregunta parece pertinente hoy más que nunca: ¿Tenemos una izquierda lista para gobernar el país? Basados en diversas encuestas nacionales de importantes periódicos y conocidas empresas encuestadoras, nos revelan la fotografía del momento: López Obrador y su partido Morena encabezan las preferencias de la gente. No es ninguna sorpresa. En segundo lugar se percibe al PAN con Margarita Zavala a unos 5 puntos de distancia del primero; en tercer lugar y, muy atrás el partido en el poder, el PRI, con su posible candidato Osorio Chong; y ya en un cuarto lugar, fuera de toda posibilidad, el PRD en la figura de Miguel Ángel Mancera. Los restantes partidos, siete, ni caso mencionarlos, solo servirán como partidos satélites o paladines, orbita que seguramente llegará el PRD. ¿Y qué a la vez nos preguntamos de paso para que tantos partidos? Sí, a la mente se me vienen varias respuestas.

En un tiempo no muy lejano, la izquierda representada por el PRD gozaba de muy buena salud y mostraba tener argumentos para gobernar. De 2006 a 2012 llegó a ser la segunda fuerza electoral en las elecciones federales y gobernó un 25 por ciento de los estados de la República Mexicana. Sin embargo, se dividió en tribus, no aprovechó la coyuntura, abandonó a la ciudadanía su retórica de partido de izquierda y prefirió acercarse al poder. Hoy vemos a una presidenta del PRD, Alejandra Barrales, que puede darse el lujo de tener un departamento de casi un millón de dólares en una zona exclusiva de Miami; Manuel Bartlett, señalado por el fraude electoral que le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, actualmente milita en las filas de la izquierda, cualquier noción del espacio político se pierde. Tal posición ha llevado a este partido a un desmantelamiento de su estructura y de quienes lo vieron nacer, ya no hay ninguno de sus iniciadores.

Ahora Morena, un partido de reciente creación y fundado por ex perredistas y AMLO, parece tener la estafeta de la izquierda mexicana. Como partido, no ha alcanzado ninguna gubernatura hasta ahora, por lo que su estilo político sigue siendo una incógnita, aunque en poco tiempo se ha rodeado de grupos empresariales, intelectuales y políticos de antaño para lograr un proyecto partidista. A un año de las elecciones de 2018, Morena se ve como un serio contendiente, pero aun así sería una hazaña sin precedentes que un partido de reciente creación ganara las elecciones presidenciales.

Cierto, aún falta mucho por ver, como las próximas elecciones de este año, donde se peleará la perla de oro del PRI la gubernatura del Estado de México, la cual podrá marcar una tendencia hacia las elecciones presidenciales, a las que hoy señala como un fuerte triunfador a López Obrador, y no porqué sea el mejor, sino porque los políticos que han llegado a gobernar han fallado a los mexicanos; los ha enfermado el cáncer del poder y la corrupción. Ahí está el ejemplo de varios gobernadores de última generación que se llevaron todo lo que se encontraron a su paso, una verdadera desgracia para nuestro país.

*Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Director de la revista "Medicina Científica".

ferfuentesmty@hotmail.com