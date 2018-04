Un debate sin cambios

En el primer debate presidencial se cumplieron los pronósticos: todos iban atacar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO); los independientes no dieron el ancho esperado; Meade tendría un tono institucional; Anaya quedó atrapado en los cuestionamientos; y López Obrador, "líder en las encuestas", mostró su vena antisistémica.

Que los estrategas de Meade se quedaron cortos, pues no pudieron romper con el acartonamiento que lo ha caracterizado en sus actos de campaña. Su discurso careció de entusiasmo, su lenguaje corporal fue bastante limitado, su acusación de los departamentos de AMLO no tuvo impacto, sus acusaciones fueron discretas y, además, no explotó su carisma. Sin embargo, mostró conocimiento de los problemas que enfrenta el país.

López Obrador mostró que las acusaciones y calumnias le hacen "lo que al viento a Juárez". Pese a los múltiples ataques de los que fue objeto, en ningún momento perdió la cordura, ni la paciencia. Mostró una mayor agilidad que en los pasados debates, incluso, se le vio cómodo y confiado.

Ricardo Anaya se vio preparado para defenderse en el debate, ante las acusaciones obvias que le iban a plantear, del cual salió airoso. Supo administrar bien sus intervenciones y el tiempo de cada una de ellas, dada a su capacidad oratoria rompiera el debate, lo cual no sucedió.

"El Bronco" y Margarita Zavala, quienes representan a los independientes, no fueron factor para modificar el rumbo del debate. Por ser la primera vez que contamos con candidaturas independientes, los reflectores apuntaban hacia ellos, los cuales mostraron una retórica muy "fofa", en especial, la candidata.

En síntesis, en particular, mi opinión el debate del domingo poco o nada modificará las tendencias que hasta ahora llevan a la cabeza a López Obrador.

Esperamos que los estrategas de Meade y Anaya aprendan las lecciones de este debate si quieren revertir la tendencia. Y los independientes, que de independientes no tienen nada, vienen tan solo a cumplir una presencia pactada.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina Científica.

