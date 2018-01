El arte de emprender desde Tamaulipas

“Producir es una felicidad deseable para todos, por el gusto de usar la inteligencia, las manos, las palabras y ver el resultado”

Gabriel Zaid

La prosperidad de una nación deriva de sus empresas exitosas y de su cultura empresarial. Por eso, la figura del empresario o emprendedor cobra especial relevancia en cualquier país que aspire a ser una potencia. El empresario genera empleos, seguridad social, servicios, proveedores y paga impuestos que a la postre generan infraestructura; no obstante en México casi no los volteamos a ver, no salen en las noticas cuando su empresa prospera, y así pasan desapercibidos pese al relevante papel que juegan.

Eduardo Garza Robles es uno de los empresarios mexicanos que más éxito ha tenido en los últimos 30 años. Originario de Nuevo Laredo (Tamaulipas), su actividad se ha centrado en una de las empresas más importantes a nivel global de logística: Uni-Trade. Fundada en 1988, Uni-Trade es una agencia aduanal que se encarga de transporte, manejo, almacén, trámites aduanales, transportación y logística de todo tipo de mercancías en todo el mundo.

Ser emprendedor no es fácil, requiere de cualidades como la capacidad de materializar una idea, administrar, comunicar, relacionarse, superar los obstáculos del entorno, adaptarse a las circunstancias, enfrentarse a competidores, tener capacidad de innovación, etcétera. Cada empresa está respaldada por un gran cúmulo de esfuerzo y trabajo. Es mucho lo que podemos aprender de su experiencia, de ahí se deriva la importancia de que la política y el sector empresarial caminen juntos.

El grado de complejidad y sofisticación que exige una empresa de tales características demanda a un empresario que esté a la altura de dicho reto y Eduardo Garza ha sabido manejar a su empresa con solvencia. Uni-Trade es un gran ejemplo, cuyo éxito ha sobrepasado las fronteras. Dicha empresa se fundó en Guadalajara, desde entonces no ha dejado de crecer, adicionando cada vez más servicios especializados, hasta tener en la actualidad presencia en más de 49 países.

Al empresario Garza Robles se le ha visto cerca de importantes políticos mexicanos y estadounidenses, como: José Antonio Meade, Eduardo del Río, Francisco García Cabeza de Vaca, Yeidcol Polevnsky y Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien lo convenció de ser el titular del Consejo Ciudadano del Puente Colombia. Las relaciones de Garza Robles también se encuentran en el gobierno de Texas con amigos en el Congreso y, en especial, en el capitolio con Henry Cisneros, el congresista más influyente de la frontera en Washington.

Al empresario le interesa la política, le han ofrecido participar en una curul federal, y la pregunta en cuestión seria ¿con quién integrarse?

*Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista “Medicina Científica”.

