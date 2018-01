2018, un año muy difícil

Sin duda, la delincuencia organizada mantiene en jaque a la población de la ciudad de México y de varios estados del país, por no decir más. La madrugada del sábado 6 de diciembre, fue asesinado un compañero periodista del periódico “El Universal”, José Gerardo Martínez Arriaga. Su error fue haber salido después de su trabajo a comprar juguetes como marca la tradición en la CDMX, sin embargo, fue alcanzado por dos maleantes para robarle, le quitaron la vida de un balazo y la alegría a muchos otros que lo conocían. Ese día, los periódicos de la mañana ya daban cuenta de una situación difícil en la que vivimos los mexicanos.

El cabezal del periódico “Milenio” decía: “Chihuahua: en siete horas, 31 asesinatos. En Ciudad Juárez fueron 21; aparecen cinco cabezas sobre el cofre de un taxi en Veracruz”; qué manera de empezar el año.

Sin duda, para los especialistas, la inseguridad que se vive en México es el tema que más les preocupa a los empresarios e inversionistas para salir del atolladero, seguido de la corrupción e impunidad.

La economía del país y los bolsillos de la población mexicana también les preocupa a los analistas. Tasa de inflación de 6.7 por ciento. Se avizora una inflación para este año que no será controlada, los precios han aumentado más allá del promedio. El aumento al salario mínimo ya ha sido rebasado. Basta salir a la calle y todo se ha disparado, sin control. Faltaría hablar del petróleo, empleos de muy baja calidad, la incertidumbre del TLC, la política monetaria y fiscal de Estados Unidos contra México; es cierto, hay muchas cosas positivas que se están haciendo, no todo es negativo, pero ante esta montaña no sé ven.

FRONTERAS-NOMBRAMIENTOS EN EL IPN

Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública (SEP), ha nombrado a Héctor Martínez Castuera como secretario General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien a partir de hoy asumirá el cargo de esta casa de estudios que dirige Mario Rodríguez Casas.

El nuevo secretario General del IPN, Héctor Martínez Castuera, viene de ocupar la Secretaría de Administración del Tecnológico Nacional de México (TNM), que gobierna, Manuel Quintero Quintero.

Martínez Castuera es egresado de la Escuela Superior de Medicina del IPN, cursando la carrera Médico Cirujano y Partero, y es Maestro en Ciencias. Cuenta con una amplia experiencia profesional dentro del IPN. Ha ocupado diversos cargos: como responsable de la división de Relaciones Públicas, director de Personal y secretario de Extensión e Integración Social, entre otros más. El nuevo funcionario es bien visto por la comunidad politécnica, al cual le esperan retos muy importantes por atender, en hora buena.

*Premio Nacional de Periodismo 2008 y 20016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina Científica.

ferfuentesmty@hotmail.com