La vida es el hacer: dos años de 30-30

“Los actos crean consecuencias que producen nuevos mundos, y todos ellos son diferentes”, dice un personaje del filme The Counselor, dirigido por Ridley Scott y con un guion del sorprendente Cormac McCarthy.

Los actos golpean la realidad como bolas de billar, y nos adentramos en pasillos que son nuestros mundos personales. Cada uno tiene que vivir su vida.

No obstante, coincidimos en los objetivos. Las letras son mi profesión, y lucho mi batalla frente a la computadora. Otros —por fortuna tengo grandes personas a mi alrededor— deciden correr un cuarto, una mitad o un maratón entero, escalan montañas, surfean las olas, editan libros, hacen teatro y radio; coordinan revistas o suplementos culturales, se adentran en la realidad dura y reportean; se levantan temprano en la mañana a entrenar, cuidan lo que comen y dicen, llevan a los niños a la escuela, llegan temprano al trabajo.

Se memorizan conciertos en el piano, leen novelas en el autobús o el metro; se cultivan (con la mente y con el cuerpo) en la sabiduría oriental, imaginan poemas, enseñan a niños de primaria, leen los periódicos y nunca renuncian a sus convicciones; luchan por convertirse en escritores, sobreviven con el presupuesto familiar, estudian la carrera o por su cuenta; se enfrentan a tratamientos y enfermedades, son hermosas; trabajan largas horas por el dinero y ayudan a los demás; educan a sus nietos, reciben bebés en hospitales y salvan a unos cuantos.

Se convierten en chefs de altura, mantienen vivo el legado de sus ancestros, triunfan contra el desempleo o trabajan por primera vez; viajan para mantener a la familia, cuidan a sus hijos sin reticencias, se hacen cargo de sus padres, viven en un país ajeno (con visa o sin ella); enseñan idiomas, buscan la justicia, apagan fuegos, se resisten a corromperse en el mundo…

Hace dos años exactamente empecé a escribir esta columna semanal. Gané un nuevo mundo al adentrarme en esta oportunidad y al someterme a esta disciplina que me autoimpuse. Y aunque en mundos diferentes, avanzo con cada una de las personas que me rodea y admiro. Me enseñan que el significado de la vida se realiza en el hacer. Ese es el mundo que habitamos, y espero —por todo el tiempo que sea posible— que nos volvamos a encontrar aquí.







